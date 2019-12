"Star Trek Beyond" führt die Enterprise an den Rand des Universums, wo sich die Besatzung einem mächtigen Feind stellen muss. Dabei erhalten Spock (Zachary Quinto, rechts) und Kirk (Chris Pine) tatkräftige Unterstützung von der Technikexpertin Jaylah (Sofia Boutella). (ProSieben / Paramount Pictures / CBS Studios)

Das Raumschiff Enterprise bricht in „Star Trek Beyond“ (2016) in Richtung der unendlichen Weiten des Weltalls auf. Endlich möchte man sagen, immerhin ist es schon der dritte Film der 2009 von J.J. Abrams initiierten Kinoreihe. Nachdem sich Captain Kirk und Co. in den ersten beiden Teilen noch auf der Erde und den umliegenden Planeten um Feinde kümmern mussten, erkunden sie jetzt auf einer Forschungsmission die abgelegenen Ecken der Galaxie. ProSieben zeigt den spektakulären Science-Fiction-Film von Regisseur Justin Lin nun erneut.

Die Enterprise-Crew strandet nach einem Hilferuf auf dem Planeten Altamid. Dort hat der übermächtige Bösewicht Krall (Idris Elba) das Sagen und plant die Vernichtung der Föderation. Den Anfang macht er mit der Enterprise selbst. Das Raumschiff ist nach nicht einmal einer halben Filmstunde Schrott, die Überlebenden des Angriffs sind auf Altamid verstreut. In kleinen Teams kämpft sich die Crew durch eine feindliche Welt: Der nachdenkliche Captain Kirk (Chris Pine) hat den ewig optimistischen Chekov (Anton Yelchin) im Schlepptau. Logikfan Spock (Zachary Quinto) muss sich mit dem mürrischen Bordarzt „Pille“ McCoy (Karl Urban) herumärgern, und Scotty macht eine neue Bekanntschaft: Jaylah (Sofia Boutella) ist schon seit einigen Jahren auf Altamid gefangen. Sie sorgt mit naivem Charme und technischem Know-how dafür, dass es zu einem basslastigen Showdown kommt.

Captain Kirk (Chris Pine) sieht sich auf einer Forschungsreise einem übermächtigen Feind gegenüber. (ProSieben / Paramount Pictures / CBS Studios / Kimberley French)

Scotty-Darsteller Simon Pegg hat das Drehbuch als Co-Autor mitverfasst und dem Film alte Tugenden verpasst: Humor, einen Ur-Bösewicht, krasse Waffensysteme, zweifelnde Protagonisten, Kameradschaft, Weltraumkoller. Lin macht daraus ein kurzweiliges, weil rasant inszeniertes Abenteuer: Man darf sich nur nicht daran stören, dass die Handlung rudimentär bleibt.

Der vierte Teil der Reihe soll 2021 in die Kinos kommen. Der etablierte Cast (Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban) wurde dafür bereits bestätigt. Doch zuvor geht es bei „Star Trek“ mit einer neuen Serie weiter: Am Freitag, 24. Januar, startet „Star Trek: Picard“, eine Amazon-Original-Serie über den ehrwürdigen Kommandanten Jean-Luc Picard (Sir Patrick Stewart).