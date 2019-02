Er hat nicht nur einen messerscharfen Verstand: Professor T. (Matthias Matschke) liebt auch gefährliche Provokationen. (ZDF/Thomas Jahn)

Sein Name ist Thalheim, Jasper Thalheim, und er ist ein Querkopf vor dem Herrn: Und das liegt auch an seiner, nun ja, hochkomplizierten Vergangenheit. Seit seiner traumatischen Kindheit hat„ Professor T.“ (Matthias Matschke) mit seinen inneren Dämonen - und beklemmenden Halluzinationen - zu kämpfen. Auch in den neuen Fällen überschatten sie seine sonst so kühle und souveräne Ermittlungsarbeit für sein Kölner Team nicht unerheblich. Vor allem seine Kollegin Christina Fehrmann (Julia Bremermann) muss sich stets aufs neue Sorgen um den kantigen Kauz machen. Etwas Entlastung verschafft ihr dagegen ein Neuzugang: Ab sofort jagt auch ihr neuer Kollege Simon Zander (Simon Böer) Mörder mit.

Für den ersten neuen Fall hat sich Regisseur Thomas Jahn, der auch selbst das Drehbuch geschrieben hat, eine besonders harte Nuss ausgedacht. Der Professor konfrontiert seine Studenten mit einer provokanten Herausforderung: Er verlangt von ihnen, dass sie sich das Szenario für den vermeintlich „perfekten Mord“ ausdenken. Rein theoretisch natürlich. So zumindest hatte das der Dozent geplant. Doch schon bald überschlagen sich in der Domstadt die Ereignisse: Professor T. bekommt es mit der Wasserleiche eines Unbekannten zu tun, der kurioserweise in der Badewanne einer gerade erst aus dem Urlaub in ihre Wohnung zurückgekehrten Familie aufgefunden wird. Wer ist wohl der geheimnisvolle Asiate ohne Identität?

Christina Fehrmann (Julia Bremermann) macht sich Sorgen um Professor T. (Matthias Matschke). Er scheint unter akuten psychischen Problem zu leiden. (ZDF/Kai Schulz Fotodesign)

Das ZDF strahlt die vier neuen „Professor T.“-Folgen auf dem renommierten Krimisendeplatz jeweils freitags, um 20.15 Uhr, aus.