Oliver Geissen präsentiert die "erfolgreichsten Hits der 90er". (MG RTL D / Stefan Gregorowius)

In den 1990er-Jahren tanzten die Großraumdiscotheken zu Eurodance. Langhaarige Grunge-Jünger wendeten sich von diesen Klängen mit Schaudern ab und schüttelten ihre Köpfe in dunklen Kellern lieber zu härteren Klängen. Doch welche Songs dieser beiden sehr unterschiedlichen Musikrichtungen waren erfolgreicher? Oder hörten die damals vielen Fans des Box-Weltmeisters Henry Maske doch lieber majestätische Hymnen?

In einer neuen Ausgabe von „Die ultimative Chart Show“ lüften Oliver Geissen (46) und das RTL-Team dieses Geheimnis in gewohnter Countdown-Manier. Als Gäste begrüßt Geissen tonangebende Künstler dieser Zeit: DJ Bobo beispielsweise oder den Produzenten Alex Christensen („U96“). Und Jasmin Wagner erzählt, wie sie in ihren jungen Jahren ein Blümchen war. Auf der Bühne singt Andrea Bocelli seine Maske-Hymne „Time To Say Goodbye“, und die Kelly Family stimmt ein Medley ihres Durchbruch-Albums „Over The Hump“ an.