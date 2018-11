Hat sich Arthur Morgan ins Auenland verirrt? Diese gemütliche (aber offenkundig verlassene) Hobbit-Höhle können Spieler in "Red Dead Redemption 2" finden. (Rockstar Games / Robert Bannert)

Die gigantische Spielwelt von Rockstars Wild-West-Hit „Red Dead Redemption 2“ ist nicht nur ausgesprochen detailverliebt - außerdem verstecken sich in ihr jede Menge schräge Easter-Eggs. Eines davon haben Spieler gerade erst entdeckt: Im Nordosten von Fort Wallace verbirgt sich, malerisch im Wald gelegen, ein gemütlicher Hügel-Bau, der frappierend an die Hobbit-Behausungen von Bilbo und Frodo aus „Herr der Ringe“ erinnert. Die Tür zu der eigentümlichen Hütte ist allerdings fest verschlossen, die Fenster des vermutlich verlassenen Eigenheims sind vernagelt.

Wer den vermeintlichen Hobbit-Bau in Augenschein nimmt, lässt Arthur dabei eine liebevolle Skizze in sein Notizbuch übertragen - und selbst diese Zeichnung erinnert frappierend an die Illustrationen aus den Tolkien-Verfilmungen.