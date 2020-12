Jetzt können die Männer einpacken, von links: Debbie Ocean, Tammy (Sarah Paulson), Nine Ball (Rihanna), Lou Miller (Cate Blanchett) und Constance (Awkwafina) planen einen Diamanten-Raub, der sich mit dem von Debbies Bruder Danny Ocean messen kann. (ProSieben / 2018 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow (BVI) Limited.)

Gerade aus dem Gefängnis entlassen spaziert Debbie Ocean (Sandra Bullock) selbstbewusst in ein Edelkaufhaus. Im Vorbeigehen greift sie ganz selbstverständlich nach teuren Kosmetikprodukten. Wie sie die kaufen will? Gar nicht natürlich. Sie möchte die angeblich bereits bezahlte Ware zurückgeben. Doch das geht nur mit Kassenzettel. Genervt lenkt Debbie ein, dann behalte sie die Sachen eben, ob sie wenigstens eine Tüte haben könne. Schon spaziert sie lässig mit prall gefüllten Taschen auf die Straße. Ein Kinderspiel für jemanden, der einen riesigen Coup plant. Denn in „Ocean's 8“ hat die Gangster-Dame mit ihren Kumpaninnen ein Ziel, das vor Jahren schon das männliche Team um ihren Bruder hatte: ein spektakulärer Millionenraub. ProSieben zeigt den Film aus dem Jahr 2018 nun erstmals im Free-TV.

Es dauert zu Beginn ein wenig zu lang, bis das Team aus Debbies Freundin Lou (Cate Blanchett), Juwelierin Amita (Mindy Kaling), Trickbetrügerin Constance (Awkwafina), Hehler-Expertin Tammy (Sarah Paulson), Hackerin Nine Ball (Rihanna) und Modedesignerin Rose Weil (Helena Bonham Carter) zusammengestellt ist. Das Ziel der sieben Damen: eine Halskette im Wert von 150 Millionen Dollar zu stehlen - und das ausgerechnet direkt vom Hals des Stargastes der Met-Gala, Daphne Kluger (Anne Hathaway).

Echt oder falsch? Von links: Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Lou (Cate Blanchett), Debbie (Sandra Bullock) und Rose (Helena Bonham Carter) bewundern die gefälschten Diamanten. (ProSieben / 2018 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow (BVI) Limited.)

Schließlich nimmt das Heist-Movie aus dem Bilderbuch aber doch noch Fahrt auf. Zwar fiebert man kräftig mit, doch der betonten Weiblichkeit wird es fast manchmal zu viel. Muss sich eine Frau wirklich während des Einbruchs noch die Nägel lackieren, nur um zu zeigen, dass Frauen das können? Nach der Debatte um gleiche Bezahlung und #MeToo in Hollywood scheint es jetzt an der Zeit, dass Frauen Gangster-Rollen ebenso bekommen wie Männer, nur wäre es schöner, man hätte sich ein neues, frisches Konzept ausgedacht, statt einfach die Frauen das nachspielen zu lassen, was die Herren schon vor Jahren vorgemacht haben.

Überraschungen und Gastauftritte

Fünf Jahre musste Debbie (Sandra Bullock, links) absitzen. Die Zeit hat sie genutzt, um sich nicht nur einen brillanten Plan für den Raub zu überlegen, sondern auch, wie sie es ihrem Ex-Freund heimzahlen kann. Dabei setzt sie nur noch auf weibliche Unterstützung, wie die von Lou (Cate Blanchett). (ProSieben / 2018 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow (BVI) Limited.)

„Ocean's 8“ verleugnet seine Herkunft nicht: Die Verbindungen zur ursprünglichen „Ocean's“-Reihe bleiben durch die Erzählart, Anspielungen und einem fast gleichen Anfang zart bestehen. Ein Besuch von George Clooney als Danny Ocean ist dem Zuschauer zwar nicht vergönnt, zwei alte Bekannte dürfen aber auftreten: Reuben Tishkoff (Elliott Gould) und „The Amazing“ Yen (Shaobo Qin) statten der Neuauflage einen Besuch ab. So weht der Charme von „Ocean's Eleven“ bis „Ocean's 13“ immer wieder kurz vorbei, überlässt aber ansonsten den Frauen die Bühne.

Sehenswert ist die Gangster-Komödie, bei der Gary Ross Regie führte, vor allem aufgrund ihrer hochkarätigen Besetzung. Gerade Rollen wie die von Anne Hathaway oder Helena Bonham Carter sind den Frauen wie auf den Leib geschneidert. Dazu kommen Stargäste wie Heidi Klum, Kim Kardashian und Katie Holmes. Die Figuren sind vielleicht nicht sehr tief gehend, aber doch sehr spitz gezeichnet, sodass man schnell ihre wenigen Eigenheiten erfasst. So sehr sich das Spin-Off auch an alle Regeln des Heist-Movies hält, ein paar Überraschungen hat es doch auf Lager. Denn wer ist eigentlich die Achte im Bunde?