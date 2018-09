Daniel Küblböck wird seit Sonntag vermisst. Die Suche wurde inzwischen eingestellt. (Sascha Steinbach/Getty Images)

„Wir suchen derzeit einen Passagier hier an Bord unseres Schiffes“, beginnt die Stimme auf der Tonaufnahme, die der Münchner Zeitung „tz“ offenbar von einem Leser zur Verfügung gestellt wurde. Es soll sich um die Durchsage des Kapitäns des Kreuzfahrtschiffes „Aidaluna“ handeln, auf dessen Weg von Hamburg nach New York der einstige Castingshow-Teilnehmer Daniel Küblböck als vermisst gemeldet wurde - wobei der Name nicht fällt. „Wir wissen nicht, wo er sich an Bord aufhält“, dokumentiert die Tonaufnahme die Geschehnisse nach dem Verschwinden des 33-Jährigen weiter. „Deshalb“, so der Kapitän, „habe ich entschieden, direkt die höchste Eskalationsstufe zu wählen“.

Alle Besatzungsmitglieder hätten sich „auf ihren Notfallpositionen gemeldet“, das gesamte Schiff werde nun durchsucht, kündigt der Kapitän an. Anschließend entschuldigt er sich noch bei den Passagieren für die frühe Störung. Er denke, so der Sprecher, „es sei nachvollziehbar, dass wir in so einer Situation keine Zeit verlieren möchten“.

Der Sänger, Schauspielstudent und Unternehmer Daniel Küblböck wird seit Sonntag an Bord des Kreuzfahrtschiffs „Aidaluna“ vermisst. „Bild“ beruft sich auf einen Augenzeugen, der gesehen haben will, wie der 33-Jährige 110 Seemeilen nördlich der neufundländischen Stadt St. John's ins Wasser gesprungen sei. Bei einer Wassertemperatur von 10,5 Grad belaufen sich die Überlebenschancen auf nur wenige Stunden. Die Suche der Küstenwache wurde mittlerweile eingestellt.