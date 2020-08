Roland Kaiser singt nicht nur, er moderiert auch die Drei-Stunden-Show. (MDR/Tom Schulze)

68 Jahre alt werden musste er, um endlich auch mal eine eigene abendfüllende ARD-Sendung zu erhalten, die dann auch noch prominent seinen Namen im Titel führt und einem der zeitlosesten sowie schönsten Themen des Lebens (und der Kunst) gewidmet ist: „Die Roland Kaiser Show: Liebe kann uns retten“, produziert vom MDR für das Erste, will in angespannten Zeiten Mut machen. Die Pandemie mit ihren Abstandsregelungen und Vorsichtsmaßnahmen hat das menschlich Selbstverständliche, die Nähe, oft ein wenig leiden lassen. Nun will Roland Kaiser, unterstützt durch namhafte Gäste und Künstler-Freunde, Abhilfe schaffen.

Ein ferner Gruß von Udo Jürgens

Roland Kaiser präsentiert eine Show, die sich ganz ums schönste Menschheitsthema dreht. (MDR/Tom Schulze)

Roter Faden der Drei-Stunden-Show sind Liebeslieder, mal ruhig und balladesk, mal schnell und kraftvoll, vorgetragen. Und das natürlich vom Maestro Kaiser selbst sowie von Kollegen wie Ronan Keating, Adel Tawil, Wolfang Niedecken samt seiner Band Bap, Maite Kelly, Annett Louisan, Jeanette Biedermann, Max Raab, David Garrett oder Götz Alsmann. Das Besondere dabei: Einige dieser Künstler werden zusammen mit Roland Kaiser auch so noch nie gehörte Duette darbieten.

„Es ist für mich eine große Ehre und ein Höhepunkt meiner Karriere, dass ich durch den MDR meine erste eigene TV-Sendung in der ARD erhalte“, freut sich Roland Kaiser. „Diese Sendung gibt mir die Möglichkeit, als Moderator viele Kollegen aus den unterschiedlichsten Musik-Genres begrüßen zu dürfen, die ich alle sehr bewundere und schätze. Diese TV-Sendung gibt mir die Chance, das Motto des von mir sehr geschätzten Udo Jürgens 'Unterhaltung mit Haltung' weiterzuführen.“