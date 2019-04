Ritterschlag für Santiano: Die deutsche Band wird im Rahmen von MTV Unplugged auftreten. Damit folgen sie unter anderem auf Udo Lindenberg, Nirvana und Cro. (Christian Barz)

Was haben Paul McCartney, Nirvana, Cro, Udo Lindenberg und Westernhagen gemein? Richtig, sie standen alle auf der legendären Bühne von „MTV Unplugged“ und sorgten für ganz besondere Darbietungen. Nun erweitert sich diese illustre Reihe um die deutsche Band Santiano. Die Konzerte werden am 11. und 12. Juni an einem bisher geheim gehaltenen Ort stattfinden. In einer ersten Reaktion zeigte sich die Band überwältigt: „Die Einladung zu 'MTV Unplugged' ist für uns Ehre und riesige Herausforderung zugleich. Nach all den Preisen und Auszeichnungen der letzten Jahre ist die kommende Produktion ein weiterer Höhepunkt unserer Bandgeschichte.“

Auch Bandmanager Joe Chialo zeigte sich euphorisch: „Bäm! Santiano, die erfolgreichste Band des aktuellen Jahrzehnts, geht neue Wege mit MTV Unplugged! Songs in neuem Gewand und faszinierende Kooperationen mit spannenden Künstlern - ein weiterer Meilenstein in ihrer atemberaubenden Karriere.“

Ganz in der Tradition der „MTV Unplugged“-Reihe wird auch das Konzert von Santiano mit musikalischen Überraschungen aufwarten. Ein Ausrufezeichen setzte das norddeutsche Quintett aber zweifelsfrei mit der Verpflichtung des Rapper, DJ und Produzenten Alligatoah, der als Feature Act bestätigt wurde. „Mit den einzigartigen Produktionen schafft es MTV Unplugged immer wieder eindrucksvoll, Musiker und ihre künstlerischen Welten miteinander zu verbinden und das über Genregrenzen hinaus“, sagte Mara Ridder-Reichert von MTV. Über weitere prominente Gäste ist nach aktuellem Stand noch nichts bekannt.

Der Kartenvorverkauf des streng limitierten Kontingents für die Aufzeichnungen startet am 15. Mai, 10 Uhr. Schon jetzt können auch die Ton- und Bildtonträger zu „Santiano - MTV Unplugged“ vorbestellt werden. Offizielles Erscheinungsdatum ist der 1. November.