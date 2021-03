Gestern noch im TV, heute auf dem Markt: Die Brüder Patrick und Dominik Schmalzried präsentierten bei "Die Höhle der Löwen" eine puristische und ultraleichte Gaming-Maus für eSports-Profis: die Zaunkoenig M1K. (TVNOW / Bernd-Michael Maurer)

In der VOX-Show „Höhle der Löwen“ präsentierten die Brüder Dominik und Patrick Schmalzried den Investoren noch ihren ersten Wurf, mit dem sie die eSports-Welt erobern wollten: die „Zaunkoenig M1K“ - eine Gaming-Maus für ambitionierte eSportler und vermutlich ein Fall für das „Guinness Buch der Rekorde“. Mit gerade einmal 23 Gramm gilt sie als die leichteste Computer-Maus der Welt.

Während Ex-Formel-1-Rennfahrer Nico Rosberg das in Carbon gehüllte Präzisionswerkzeug wider Erwarten verschmähte, waren die Investoren Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer hellauf begeistert vom Produkt - und mehr noch: von den Vermarktungsmöglichkeiten im stetig wachsenden Games-Sektor, der allein in Deutschland im vergangenen Jahr über 8,5 Milliarden Euro umsetzte. „Das ist ein Milliardenmarkt, keine Frage. Es ist aber auch ein Haifischbecken.“ Sie boten den Brüdern, von denen einer selbst eSports-Pionier war, 100.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile und bekamen den Zuschlag.

Zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung der Show arbeiteten die beiden bereits am Nachfolger, der nun bestellbar ist: Zaunkoenig M2k. Größter Unterschied zur M1K: das Mausrad in der Mitte. (zaunkoenig.co)

Die umtriebigen Brüder Schmalzried ruhten sich allerdings nicht auf den TV-Lorbeeren aus. In den Monaten zwischen Aufnahme und Ausstrahlung der VOX-Show tüftelten sie bereits am Nachfolger der Gaming-Maus, die zwar einen Hauch schwerer ist (23,7 Gramm), dafür aber einen entscheidenden Vorteil bietet: Die ebenfalls in Handarbeit gefertigte M2K (Gewicht: 23,7 Gramm) verfügt über ein Scrollrad. Eine Idee, die bereits bei „Höhle der Löwen“ aufgeworfen wurde.

Mit dem Mausrad erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten der puristischen High-Tech-Maus, die schnellere Bewegungen und Reaktionszeiten verspricht, deutlich. Allerdings setzen die Tüftler nicht auf schnöden Gummi, sondern auf ein filigranes Kunststoff-Rad mit Keramik-Oberfläche, um auch hier Gewicht zu sparen und gleichzeitig Grip und Robustheit zu gewährleisten.

Mit den Maßen 79x60x30 mm bleibt die M2K genau so zierlich wie der erste Kohlefaser-Zaunkoenig und verfügt nun über einen Unibody. Der optische Sensor bietet weiterhin bis zu 12.000 dpi Auflösung und eine rasend schnelle USB-Abfragerate von 8.000 Hz. Der Preis für derlei High-Tech-Leichtigkeit wiegt jedoch schwer: 299 Euro kostet die Maus.