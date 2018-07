Eingeschlossene Fußballmannschaft

Höhlen-Rettung in Thailand: Tesla-Chef Musk schaltet sich ein

Tesla-Chef Elon Musk hat sich in die Rettung der verschütteten Kinder in der Höhle in Thailand eingeschaltet, das berichtet die US-Nachrichtenagentur Bloomberg. Er will helfen.