Hört Stimmen und sieht allerlei Trugbilder: Kelten-Kriegerin und "Hellblade"-Heldin Senua. (Ninja Theory)

Anders als die meisten Spiele vom britischen Action-Experten Ninja Theory konzentriert sich das Action-Adventure „Hellblade“ nicht auf ausgefeiltes Gameplay - stattdessen geht um das Psychogramm von Heldin Senua: Ihr Trip in die nordische Mythologie ist von Wahnvorstellungen und Halluzinationen geprägt, während sie nach einer Möglichkeit sucht, die Wiederauferstehung eines geliebten Menschen zu erzwingen. Dabei weiß der Spieler nie, welche Teile des Abenteuers tatsächlich stattfinden - und welche davon sich nur im Kopf der Heldin abspielen.

Für seine behutsame Annäherung an das Thema Persönlichkeitsstörung und seine Übertragung in Spielmechanismen hat das Studio international Lob eingeheimst. Grund genug für den seit dem Jahr 2000 aktiven Entwickler, das von ihm selber vertriebene „Hellblade“ (2017 für PS4 und PC) am 11. April auch für Xbox One zu veröffentlichen. Tatsächlich soll die neue Version von Anfang an auch das „X“-Modell der Microsoft-Konsole unterstützen. Schickere Effekte, konstante 60 Bilder pro Sekunde, HDR-Support und dynamische 4K-Skalierung gehören zu den Vorzügen, auf die sich „Xbox One X“-Besitzer freuen dürfen.