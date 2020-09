Mit dem Geschichtswettebwerb will Madame Anne Gueguen (Ariane Ascaride) ihre Schüler wieder für historische Themen interessieren und einander näherbringen. (ARTE / Neue Visionen Filmverleih)

Der 87-jährige Léon Zyguel geht schon etwas unsicher. Seine Stimme ist aber immer noch kräftig. Er erzählt, wie er als 15-Jähriger mit seinem Vater und seinem Bruder nach Auschwitz deportiert wurde. Wie ihm jemand eine Häftlingsnummer eintätowierte. Vor ihm sitzen Halbwüchsige in Kapuzenpullis, still, konzentriert. Die Jungen machen sehr ernste Gesichter, die Mädchen haben Tränen in den Augen. „Die Schüler der Madame Anne“, eine Art kollektives und bewegendes Coming-of-Age-Drama, das nun auf ARTE als Erstausstrahlung zu sehen ist, greift einen wahren Fall auf: Die als schwierig geltende 10. Klasse eines Pariser Vorortgymnasiums ist wie verwandelt, seit sie sich mit dem Holocaust befasst.

Dabei nimmt die Kamera von Myriam Vinocour in ihrer unvoreingenommenen Zuwendung gegenüber jedem Einzelnen in der Schule gleich zu Beginn den Zuschauer für den Film ein. Eine muslimische Schülerin erhält ihr Abiturzeugnis nicht ausgehändigt, weil sie ein Kopftuch trägt - das verstößt gegen den strengen Laizismus staatlicher französischer Bildungsinstitutionen. Eine andere Muslima wird von Mitschülern bedrängt, weil sie sich „wie eine Nutte“ kleide. In der berüchtigten 10. Klasse rastet Mélanie (Noémie Merlant) mal wieder aus. Malik (Ahmed Dramé) ist sauer, dass er Kunst statt Film als Wahlpflichtfach bekommen hat.

Die 10. Klasse eines Pariser Vorortgymnasiums befasst sich im Rahmen des Geschichtswettbewerbs mit dem Schicksal von Kindern und Jugendlichen, die von den Nazis verfolgt und getötet wurden. (ARTE / Neue Visionen Filmverleih)

Derweil brüllen sich die Lehrer mit immer denselben Anweisungen heiser: „Runter mit den Kopftüchern, den Baseballkappen und den Kopfhörern, weg mit den Kreuzanhängern!“ In der gestaffelten Sitzordnung der Klassen, ausgerichtet auf Frontalunterricht und Paukerei, tauchen die Schüler ab, stören ständig, hören schon lange nicht mehr zu. Mitsamt ihrer ethnischen, sozialen, religiösen und persönlichen Probleme droht dem Bildungssystem, sie zu verlieren. Das Gegenmittel der Lehrerin Anne Gueguen, ihre 10. Klasse an einem nationalen Geschichtswettbewerb teilnehmen zu lassen, klingt zunächst wenig vielversprechend. Das Thema „Kinder und Jugendliche im System der Konzentrationslager der Nazis“ sorgt für Irritationen, Entsetzen und Unverständnis.

Was bewegt die Schüler wirklich?

Geschichts- und Geografielehrerin Anne Gueguen (Ariane Ascaride) wird von einem Schüler bedroht. Das wird ihre 10. Klasse nicht zulassen. (ARTE / Neue Visionen Filmverleih)

Doch dann bilden sich Arbeitsgruppen. Es gibt Reibereien, aber bald auch Kooperation. Die Klasse besucht Museen, setzt sich mit der Kollaboration des Vichy-Regimes mit Hitler auseinander, vertieft sich in erschütternde Dokumente über den Genozid der Nazis. Zusammenhalt entsteht. Aber woher kommt der plötzliche Sinneswandel der Schüler?

Liegt es an der unwiderstehlichen Sanftmut, die Ariane Ascaride als Geschichts- und Geografielehrerin Anne Gueguen ausstrahlt? Die Eigenschaft mag ihrem Vorbild Madame Anglès nachempfunden sein, die 2009 eine 10. Klasse zu der Holocaust-Thematik im nationalen Wettbewerb begleitete. Dramé, der nicht nur den Malik spielt, sondern damals dabei war, erinnerte sich im Interview, die Begegnung mit jenem Holocaust-Überlebenden Léon Zyguel habe alle verändert.

Wie die anderen Schüler der 10. Klasse verbessert sich auch das Verhältnis von Malik (Ahmed Dramé) zu Madame Gueguen (Ariane Ascaride), je länger das Geschichtsprojekt dauert. (ARTE / Neue Visionen Filmverleih)

Aber im Film, für den Dramé den Drehbuchentwurf lieferte, ist die Klasse zu dem Zeitpunkt längst brav. Regisseurin Marie-Castille Mention-Schaar kann in Erbauungspathos schwelgen. Die Opfer des Holocaust werden zu der moralischen Autorität, die die Schüler zur Ruhe kommen lässt. Und sie auch wieder ein bisschen zum Verschwinden bringt, so schematisch gerät die persönliche Auseinandersetzung mit dem Grauen, so weit treten eigene Motive hinter das fleißige Zitieren, Rezitieren und Abtippen der Zeugnisse der Opfer zurück. „Die Schüler der Madame Anne“ - was bewegt sie? Eine befriedigende Antwort darauf bleibt aus.