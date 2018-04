Einst aufstrebender Schauspieler, heute Hartz-IV-Empfänger: Tom Barcal ist ganz unten angekommen. (Mathis Wienand/Getty Images for Cavallo De Ferro Brasil)

Endstation Peter Zwegat: Wer sich in die Sendung des RTL-Schuldnerberaters wagt, der ist finanziell meist völlig ruiniert. Am vergangenen Montag erst durfte Fernsehdeutschland miterleben, wie sich Nadja Abd el Farrag von Zwegat als „ordentlich blöd“ beschimpfen lassen musste, weil sie es einfach nicht schafft, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Noch schlimmer scheint die Situation beim ehemaligen „Alles was zählt“-Star Tom Barcal zu sein. In einem weiteren „Raus aus den Schulden - Promi Spezial“ (Sonntag, 20. Mai, 19.05 Uhr) offenbart der Schauspieler das ganze finanzielle Schlamassel, in dem er steckt.

So lebt der 53-Jährige von Hartz IV und hat bei drei „Freunden“ Schulden in Höhe von rund 60.000 Euro, die er schon seit vielen Jahren nicht zurückzahlen kann. Für Zwegat gibt es nur eine Lösung: Barcal braucht einen Job. Doch mit der Schauspielerei klappt es schon lange nicht mehr. Zwar versucht der Duisburger, sich mit kleinen Auftritten im Gespräch zu halten. Eine große Rolle hatte Barcal allerdings schon lange nicht mehr. Seinen Traum will er dennoch nicht aufgeben.

Tom Barcal (links) sucht Hilfe bei Peter Zwegat. (MG RTL D)

Eine Woche nach Zwegats Einsatz bei Tom Barcal berät Peter Zwegat eine junge Familie in Wuppertal. In einem „Immobilien-Spezial“ gibt er den zweifachen Eltern Benjamin und Diana Tipps beim Hauskauf.