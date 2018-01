Goldene Männchen mit viel Bedeutung: die begehrten Oscar-Trophäen (dpa)

In Los Angeles werden am Dienstagnachmittag deutscher Zeit die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben. Zu den Favoriten zählen die Filme "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" und "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Schauspieler wie Frances McDormand, Sally Hawkins, Gary Oldman und Timothée Chalamet können auf eine Nominierung hoffen. Die Oscar-Trophäen werden am 4. März in Hollywood zum 90. Mal vergeben.

Gleich zwei Filmemacher aus dem Norden könnten unter den Nominierten sein. Der Hamburger Regisseur Fatih Akin schaffte es mit dem NSU-Drama "Aus dem Nichts" in der Sparte "nicht-englischsprachiger Film" in die Vorauswahl.

Akins (44) Werk hatte vor kurzem einen Golden Globe erhalten. Der Thriller erzählt von einem Anschlag, bei dem ein Kurde und dessen Sohn ums Leben kommen. Diane Kruger (41) spielt die verzweifelte Ehefrau, die die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen will. Bei den Filmfestspielen in Cannes gewann sie dafür den Darstellerpreis. Im Oscar-Rennen kamen neben "Aus dem Nichts" unter anderem die Filme "The Square" (Schweden), "A Fantastic Woman" (Chile), "Loveless" (Russland) und "Foxtrot" (Israel) in die Vorauswahl. Auch Beiträge aus Ungarn, Senegal, Südafrika und dem Libanon sind dabei. 92 Länder hatten sich beworben.

Zweite norddeutsche Hoffnungsträgerin ist Katja Benrath, in Lübeck aufgewachsene Absolventin der Hamburg Media School (HMS). Ihr gelang es mit dem Kurzspielfilm "Watu Wote/All Of Us" in der Kategorie "Live-Action-Kurzfilm" in die Vorauswahl zu kommen. Regisseurin und Schauspielerin Benrath hatte für ihren HMS-Abschlussfilm "Watu Wote/All Of Us" bereits den goldenen Studenten-Oscar gewonnen. Der in Kenia gedrehte Beitrag beruht auf einer wahren Geschichte: Bei einem Angriff der radikal-islamischen Terrormiliz Al-Shabaab im Jahr 2015 auf einen Bus an der Grenze zwischen Kenia und Somalia hatten sich Muslime schützend vor Christen gestellt.

In die Vorauswahl von zehn Kandidaten schafften es auch Einsendungen aus der Schweiz, Frankreich, England und den USA. Sie wurden aus einem Pool von 165 Filmen aus zahlreichen Ländern ausgewählt.

Welche Beiträge in die Endrunde kommen, teilt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Dienstagnachmittag mit. (dpa)