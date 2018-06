Die Doku "Tom Cruise - Der geheimnisvolle Überflieger", zeigt, warum der Hollywoodstar noch immer so erfolgreich ist. (MG RTL D / infoNetwork / J. Carter)

Was passiert eigentlich mit dem Blockbusterkino, sollte Tom Cruise aus Altersgründen angebotene Filmrollen ablehnen und in Rente gehen wollen? Mit Filmen wie „Edge of Tomorrow“, „Jack Reacher“ und der „Mission Impossible“-Reihe füllte er die Kinosäle. Etwas kleiner fiel „Oblivion“ aus, ein Streifen, der 2013 immerhin aber rund 850.000 Besucher in die deutschen Lichtspielhäuser lockte. In dem Science-Fiction-Film, den VOX nun wiederholt, darf Cruise wieder das machen, was er am besten kann: die Welt retten. Im Anschluss beleuchtet ab 22.50 Uhr die Doku „Tom Cruise - Der geheimnisvolle Überflieger“, was den Erfolg des 55-Jährigen eigentlich ausmacht.

Die Erde in einer dystopischen Zukunft des Jahres 2077: Der Planet ist durch einen verheerenden Krieg mit Außerirdischen zerstört und unbewohnbar, die Menschen haben sich längst eine neue Heimat hoch oben in den Wolken errichtet. Ingenieur Jack Harper (Cruise) bewohnt noch als einer der wenigen die Erdoberfläche, um überlebenswichtige Drohnen zu warten, die für die Verteidigung der wenig verbliebenen Rohstoffsammelanlagen über die Erdoberfläche sausen.

Die Dokumentation beleuchtet die Biographie von Tom Cruise bis in die Gegenwart. Zuvor kann man den Star in der SciFi-Action "Oblivion" sehen. (MG RTL D / infoNetwork / J. Carter)

Bei einem seiner Erkundungsflüge entdeckt er ein abgestürztes Raumschiff und rettet das Leben des mysteriösen weiblichen Passagiers (Olga Kurylenko). Doch was hat es mit der Frau auf sich, und warum fühlt sich Harper, der die Fremde zum ersten Mal in seinem Leben sieht, so zu ihr hingezogen? Und was sind das für Erinnerungsfetzen, die urplötzlich vor seinem geistigen Auge aufploppen?

Die Stärke von „Oblivion“ ist zugleich auch die Schwäche des Films: Genrekundige erleben keine großen Plot-Überraschungen, und auch die eingestreuten Twists lassen sich schon weit im Vorfeld erahnen. Doch gelingt es Kosinski, eine in sich stimmige Geschichte zu erzählen, die vor allem mit ihrer Optik und erst recht durch ihren Sound punkten kann: Überall wabern elektronisch verzerrte Geräusche bedrohlich durch den Raum und unterstreichen die unheilvolle Ahnung, dass hier etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist.

Techniker Jack Harper (Tom Cruise) ist als einer der Wenigen auf der zerstörten Erde zurückgeblieben, um überlebenswichtige Rohstoff-Drohnen zu reparieren. (VOX / Universal Pictures)

Im Mittelpunkt, wie so oft im Blockbuster-Kino: Tom Cruise als Hauptfigur und Weltenretter. Warum der 55-Jährige auch nach Jahrzehnten noch immer so riesige Erfolge feiert, beleuchtet die anschließend ausgestrahlte Dokumentation „Tom Cruise - Der geheimnisvolle Überflieger“. Von seiner Kindheit über den unerfüllten Piloten-Traum bis zur Superstarkarriere und zahlreichen gescheiterten Ehen: Was steckt hinter dem Menschen Cruise? Wegbegleiter wie Sky DuMont plaudern aus dem Nähkästchen.