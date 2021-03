Luke Mockridge ist der Lehrer, dem vor allem die Jüngeren vertrauen. (SAT.1 / Boris Breuer)

Luke Mockridge will genau der Lehrer sein, der frischen Wind in die zuletzt oft drögen Video-Unterrichtstunden bringen würde. Ihm traut man zu, dass er nicht nur vor der Kamera eine gute Figur abgibt, sondern ganz spielerisch auch einen sympathischen Pädagogen - mit einigen Zugeständnissen ans Anarchische - abgeben würde.

Mit der neuen Ausgabe der SAT.1-Show „LUKE! Die Schule und ich - VIPs gegen Kids“ ernennt sich der Moderator wieder zum Vertrauenslehrer. Ihm folgt vor allem das junge Publikum gerne - und das total freiwillig.

Luke Mockridge fühlt wieder Promis auf den Zahn. (SAT.1 / Boris Breuer)

Wie gut kann sich Olaf Thon an alte Schulzeiten erinnern?

Erneut treten bei dem Comedian junge Talente gegen Promis an - in einem Wissens-Wettkampf, bei dem sich vor allem die Älteren blamieren können. Im Schul-Setting müssen sich dabei die prominenten „Nachsitzer“ in verschiedenen Fachgebieten gegen den cleveren Nachwuchs behaupten - aber es gilt auch, sich im Experimentieren gut zu schlagen und bei körperlichen und künstlerischen Ertüchtigung nicht zu alt auszusehen. In der neuen Ausgabe müssen sich Moderatorin Viviane Geppert, der Comedian Maxi Gstettenbauer sowie der Fußball-Weltmeister von 1990 Olaf Thon gegen die Kids behaupten.