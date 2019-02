Florian Silbereisen verneigt sich in seiner aktuellen "Feste"-Show vor einem der größten lebenden Entertainer Deutschlands. (Mohssen Assanimoghaddam / Getty Images)

Für die Fans des Schlager-„Kaisers“ - und die sind in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland bekanntlich Legion - sind diese Tage gleich in mehrfacher Hinsicht Entertainment-Momente, auf die man sich freuen kann. Aktuell erscheint mit „Alles oder dich“ nämlich endlich mal wieder ein Album des 66-jährigen Unterhaltungsstars. Dann kommt mit „Wir lieben Roland - die größten Kaiser-Hits und die besten Coverversionen seiner Hits“ auch noch eine musikalische Verneigung in Plattenform auf den Markt. Und last but not least stellt ihn Florian Silbereisen nun an die Spitze der über dreistündigen ARD-Samstagabendshow „Alle singen Kaiser“. Das Augenmerkt gilt an diesem Abend aber natürlich auch wieder Florian Silbereisen. Wie präsentiert sich der Entertainer nach der Trennung von Helene Fischer?

Zuletzt hatte „der Flori“, wie ihn viele Fans gerne noch immer nennen, durch seine Berufung zum neuen ZDF-„Traumschiff“-Kapitän für Schlagzeilen gesorgt. Die Dreharbeiten für die ersten beiden Folgen haben bereits im Februar begonnen. Erstmalig ausgestrahlt werden die beiden 90-Minüter mit Käptn Silbereisen zu Weihnachten dieses Jahres und am Neujahrsabend 2020.