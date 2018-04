Horde und Allianz im Clinch: In der "World of Warcraft"-Erweiterung "Battle for Azeroth" geraten die beiden Fraktionen abermals aneinander. (Blizzard)

Nach dem Angriff der Legion kämpft das ganze „World of Warcraft“-Reich Azeroth ums Überleben - und aus der Not heraus entstehen neue Konflikte. So lässt der Streit um die neu entstandene Substanz „Azerit“ den alten Hass zwischen Horde und Allianz wieder aufflammen - das perfekte Szenario für epische Schlachten und große Abenteuer.

„Battle for Azeroth“ heißt die mittlerweile siebte Erweiterung für Blizzards Online-Rollenspiel-Dauerbrenner „World of Warcraft“ (seit 2004), die am 14. August auf den Markt kommen soll. Sowohl die Standard-Edition als auch die Digital Deluxe Edition sind ab sofort für 45 beziehungsweise 60 Euro vorbestellbar. Letztere bringt diverse Boni für gleich mehrere verschiedene Blizzard-Games mit - darunter die „WoW“-Reittiere „Seefester Hengst“ (Allianz) und „Goldbesetzter Ravasaurus“ (Horde) sowie der Begleiter „Törtel“.

Auch für andere Spiele aus dem Blizzard-Imperium gibt es Goodies: Für „Hearthstone“-Spieler interessant ist der Kartenrücken „Azeroth brennt“, Fans von „Heroes of the Storm“ dagegen freuen sich über das Reittier „Urzeitlicher Flammensäbler“. „StarCraft 2“-Spieler nutzen die ebenfalls enthaltenen Horde- und Allianz-Sprays, auch „Overwatch“-Gladiatoren bekommen einige Extras spendiert.

Sammler wiederum liebäugeln schon jetzt mit der 100 Euro teuren und besonders luxuriösen „Collector's Edition“: Die kommt wie gewohnt in einer hochwertigen, großformatigen Box und enthält unter anderem ein handgroßes Siegel sowie ein Story-Book mit Wendecover.