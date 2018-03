Zielgenau, furchtlos, erfolgreich: "Horizon"-Heldin Aloy schaut der Bestie direkt ins blecherne Angesicht. (Sony / Guerrilla)

Eine rothaarige Steinzeit-Jägerin, die mit Bogen und Axt riesige Maschinen-Wesen jagt - das ist das ebenso ehrgeizige wie befremdliche Konzept hinter Guerillas PS4-exklusivem „Horizon: Zero Dawn“. Doch die ungewöhnliche Idee schlug ein wie eine Bombe: Das Open-World-Abenteuer, das Endzeit-Elemente und Urzeit-Fantasy so gekonnt miteinander vermischt, hat sich Sony zufolge in nur einem Jahr mehr als 7,5 Millionen Mal verkauft. Multiplattform-Hits wie ein „Call of Duty“ oder „Fallout 4“ schaffen zwar meist Verkaufsergebnisse jenseits der magischen Zehn-Millionen-Marke, aber für einen Exklusiv-Titel wie „Horizon“ ist das ein beachtliches Ergebnis. Damit ist Aloys Maschinen-Jagd die erfolgreichste Einführung einer neuen, PS4-exklusiven Marke.

Zum Vergleich: Das ebenfalls nur für PS4 verfügbare „Uncharted 4“ hat bis heute etwa zehn Millionen Exemplare verkauft, allerdings hatte Nathan Drake vorher schon drei Auftritte auf der PS3. „The Last of Us“ wiederum bringt es insgesamt auf über zwölf Millionen Verkäufe, doch davon entfällt die Hälfte auf die ältere PS3-Fassung. Eine gänzlich neue und reine PS4-Marke ist zum Beispiel das filmische Horror-Adventure „Until Dawn“ von Supermassive Games, von dem bis heute nur etwa zwei Millionen Verkäufe verbucht sind.

Weil sich Aloys Debüt am 1. März zum ersten Mal gejährt hat, feiern Sony und Guerilla das Jubiläum der Heldin mit einem kostenlos im PlayStation-Store verfügbaren „Avatar Pack“. Außerdem stellt man ein spezielles Design mit den besten von Usern im Fotomodus erstellten Aufnahmen und ein „Hinter den Kulissen“-Video zur Verfügung. Im „PlayStation Gear Store“ wiederum gibt's passend zum Anlass Rabatte auf „Horizon“-Merchandise.