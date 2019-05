Drei Jahre nach einem schrecklichen Atomunfall in Spanien ereignen sich eine Reihe ungewöhnlicher Morde. Polizeipräsident Hector Uría (Eduard Fernández) übernimmt die Ermittlung. Die achtteilige Mini-Serie "La Zona" läuft ab 1. Juni immer samstags, um 22 Uhr, bei ZDFneo in Doppelfolgen. (ZDF / Maria Heras)

Als sich am 26. April 1986 im Reaktor des Atomkraftwerks Tschernobyl die schlimmstmögliche Katastrophe ereignete, stockte der ganzen Welt der Atem. Bis heute ist die Gegend nahe der ukrainischen Stadt Prypjat kontaminiert und die Nachfahren der Arbeiter, die damals am Unglücksort die ersten Aufräumarbeiten starteten, kommen auch jetzt noch mit Missbildungen und Behinderungen auf die Welt. Von einem schrecklichen Atomunfall erzählt auch eine weitere Serie: die deutsch-spanische Koproduktion „La Zona“, die am Samstag, 1. Juni, auf ZDFneo ihre Deutschland-Premiere feiert.

Die Handlung der achtteiligen Mini-Serie setzt dabei drei Jahre nach der Katastrophe ein. Von der Normalität ist die nordspanische Region noch weit entfernt, umspannt doch eine riesige Sperrzone den Unglücksort. Die Überlebenden wurden in eine neue Stadt umgesiedelt, während Experten versuchen, die menschenleere Zone zu dekontaminieren. Als eine Reihe mysteriöser Mode geschehen, startet Polizeichef Héctor Uría (Eduard Fernández) seine Ermittlungen. Schon bald stößt der Beamte, selbst Überlebender des Unfalls, auf Ungereimtheiten. Als ein Einsatzkommando die Schmugglerin Zoe (Alba Galocha) aufgreifen, haben die Ermittler eine erste Spur.

Eine erste Spur: Beamte eines Sondereinsatzkommandos greifen die Schmugglerin Zoe (Alba Galocha) auf. Hat sie etwas mit den Morden zu tun? (ZDF / Emilio Pereda)

Für „La Zona“ zeichnet sich das Regie-Duo Jorge Sanchez-Cabezudo und Alberto Sanchez-Cabezudo verantwortlich. ZDFneo strahlt die Serie beginnend am 1. Juni immer samstags, ab 22 Uhr, aus. An insgesamt vier Terminen laufen jeweils zwei Folgen. Zudem ist die ganze Serie ab 24. Juni auf DVD und Blu-ray erhältlich.