Horst Hrubesch spricht im Interview über die Entwicklung im Fußball, die Zukunft des HSV und seine neue Heimat im Norden. (Robert Michael/dpa)

Haben Sie eigentlich schon Ihre Angelausrüstung für den Ruhestand aus dem Keller geholt und entstaubt?

Das brauche ich nicht, meine Angelausrüstungen sind immer entstaubt und gut in Schuss, egal woher ich komme.

Erschrecken Sie trotzdem manchmal noch ein bisschen bei dem Gedanken, dass jetzt endgültig Schluss mit dem Fußball sein soll und Sie alle Zeit für Ihre Hobbys haben?

Nein, ich war ja innerlich darauf vorbereitet und habe das alles lange vorher gewusst. Irgendwann muss doch jeder für sich rausfinden, wann ist Schluss und macht man mal was anderes. Für mich kann Fußball im Leben ja noch nicht alles gewesen sein.

Warum gerade jetzt und nicht schon nach dem tollen Erfolg bei den Olympischen Spielen 2016 oder nach der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen im kommenden Jahr?

Die Festlegung war eigentlich, nach Olympia ist Feierabend. Dann ist Anfang 2017 überraschend DFB-Sportdirektor Hansi Flick zurückgetreten. Wir hatten beim DFB zu dem Zeitpunkt viele junge Trainer, so dass ich den Jungs gegenüber zumindest für eine Übergangsphase in der Verantwortung war. Das gleiche ist dann noch mal passiert, als die Entscheidung getroffen wurde, mit der Bundestrainerin für die Frauen, Steffi Jones, nicht mehr weiter zu machen. Daran war ich ja auch beteiligt. Dass der Übergang dann so erfolgreich wurde, darauf haben wir alle gehofft, aber man konnte es nicht ahnen. Deswegen gehe ich ohne Wehmut, es ist der richtige Zeitpunkt.

Nach 31 Jahren als Trainer von Männermannschaften haben Sie noch ein drei Viertel Jahr bei den Frauen drangehängt. Wie war diese Erfahrung?

Mädels kannte ich nur vom Handball her, das ist richtig. Aber vor Olympia hatten wir das Glück einer Zusammenkunft von Fußballmännern und –frauen. Und da waren die Mädels wirklich die entscheidenden Faktoren. Die hatten die Erfahrung und haben uns die richtigen Tipps gegeben, was kommt da auf uns zu, welche Gegebenheiten gibt es, die haben uns sehr geholfen. Deshalb war diese Verbindung eigentlich schon vorher gut und ich wusste, was auf mich zukommt. Aber einiges war natürlich auch Neuland. Ich musste sich mit ganz anderen Herausforderungen beschäftigen, auch körperlichen.

Was ist bei Frauen anders als bei Männern?

Was mich überrascht hat ist, dass man bei Frauen immer hundert Prozent bekommt. Von der Grundeinstellung her, wie sie vorbereitet sind, wie sie zum Training kommen, wie sie trainieren und dann auch spielen, die geben immer alles. Ich musste sogar oft auf das Tempo drücken und sagen stopp, eine Stufe langsamer und ruhiger, damit nicht immer voll nach oben gefahren wurde.

Kümmern sich männliche Fußballprofis im Vergleich zu viel um Nebensächlichkeiten abseits des Platzes?

Die Situation ist eine ganz andere. Viele Vereine mit Frauenteams bei uns werden praktisch noch amateurmäßig geführt, so dass die Spielerinnen selbst für sich verantwortlich sind. Ich hatte Mädels dabei, die sechs und acht Stunden täglich arbeiten und fünf Mal die Woche trainieren. Dazu haben die Frauen als höchstes sportliches Ziel Olympia, deshalb haben wir viele Spielerinnen dabei, die vier Jahre lang darauf hinarbeiten und alles dafür tun. Im Profibereich der Männer ist alles kurzlebiger, du musst das nächste Spiel gewinnen, und dann kommt schon wieder das nächste. Die Frauen sind im Moment noch geerdeter, aber das wird ruckzuck gehen und sich verändern. Man sieht das in England, da haben schon alle großen Vereine professionelle Frauenmannschaften.

Wie wird das Leben von Opa Horst künftig ohne Ball aussehen, können Sie sich das tatsächlich vorstellen?

Ich habe mir schon vor 20 Jahren die Frage gestellt, was kommt da noch, war das schon alles? Praktisch bin ich schon seit zwei Jahren Rentner und habe ständig irgendwo Termine und muss immer springen, Da will ich raus. Ich will selber bestimmen was ich will. Ich weiß nicht, wie lange mein Faden noch hält bevor er abgeschnitten wird. Neuseeland ist zum Beispiel ein Ziel, das wollten meine Frau und ich immer schon mal machen. Jetzt sind wir noch fit, es macht Sinn das direkt zu verwirklichen. Nächstes Jahr geht es los.

Sie sind von den Hamburgern durch Ihre Erfolge mit und für den HSV praktisch eingemeindet worden. Welche Beziehung haben Sie zur Stadt?

Eigentlich nur eine in Superlativen, sportlich und “Bei Frauen bekommt man immer hundert Prozent” auch menschlich. Was mich als erstes fasziniert hat war, wie ich hier aufgenommen wurde. Beim zweiten oder dritten Training war Uwe Seeler da und hat zu mir gesagt, mach‘ dir keine Sorgen, das packst du. Der „Dicke“ war immer einer meiner Förderer und Unterstützer, auch in der Zeit danach. Und ich bin dankbar dafür, dass ich so einen Menschen überhaupt kennen gelernt habe.

Und die Stadt?

Nach den fünf Jahren beim HSV war klar, dass wir familienmäßig nicht mehr zurückgehen, dass wir auf jeden Fall hier oben bleiben. Hamburg und wir waren einfach so fest zusammengewachsen. Ich liebe diese Stadt, das ganze drum und dran, ich habe hier viele Freunde gefunden, es mach immer wieder Spaß in der Stadt zu sein, auch die Kultur ist super. Was mich einzig etwas stört ist, dass wir nicht mehr Sportstadt sind. Wir spielen im Eishockey keine Rolle mehr, im Handball auch nicht, im Fußball sind inzwischen beide Vereine zweitklassig. Ich hätte auch gern gesehen, wenn die Olympia-Bewerbung durchgegangen wäre.

Tut Ihnen die Lage des HSV eigentlich weh, wenn Sie die negativen Schlagzeilen über die desolaten Finanzen und die Zweitklassigkeit lesen?

Weh tut das nicht, man hat ja fünf Jahre um den Abstieg gebettelt. Deshalb konnte man sich ja darauf vorbereiten und an die Situation gewöhnen. Die Frage ist jetzt, wann man wieder in die Bundesliga zurückkommt und was dann passiert. Denn der Kader wird so nicht reichen für die erste Liga. Ich würde mir wünschen, dass der HSV jetzt irgendwann mal in die Spur kommt und kontinuierliche Arbeit leistet. Nur weiß ich nicht, ob das mit dem Management, das im Moment verantwortlich ist, in die richtige Richtung geht.

Guter Rat würde dem Klub dringend gut tun. Können Sie sich noch irgendeine Art der Zusammenarbeit vorstellen?

Nein, in dieser Form nicht. Ich habe in den ganzen Jahren immer nur mitgekriegt, dass ich gehandelt worden bin. Aber bis auf ein zwei kurze Anfragen war das nie ein Thema, vor allem für mich nicht. Ich hatte ja einen Job und war nicht frei. Und es war nie von der Konstellation her so, dass ich hätte sagen können, es würde mich reizen. Für mich waren es nicht die richtigen Leute, nicht das richtige Umfeld, und deswegen war es auch nie ein richtiges Thema.

Sie haben 2014 mit anderen Ex-Spielern des HSV für eine Ausgliederung des Klubs in eine Kapitalgesellschaft geworben, mit der viele Versprechungen zum Beispiel von Investoren und dreistelligen Millionensummen verbunden waren, aber keines wahr wurde. Fühlen Sie sich missbraucht?

Nein, Es ging für mich in der Zeit darum, dass man die Ausgliederung hinkriegt, um den Verein lebensfähig zu halten. Für die Versprechungen kann ich nicht stehen, ich habe nicht mit Investoren gesprochen. Für mich ging es nur darum, dass der Fußball eigenständig wird. Wenn in den gesamten Sport von Volleyball bis Eishockey Geld reingesteckt wird, das normalerweise in den Profibereich gehört, kannst der Verein irgendwann auf diesem Markt nicht mehr mitspielen. Meine Überlegung war, dass der Fußball wieder diese Vormachtstellung in Hamburg übernehmen muss und kontinuierlich international mitspielt.

Und dafür schießt Geld von Investoren die nötigen Tore?

Jeder Verein muss finanziell beweglich sein und auch mal Transfers stemmen können wie international üblich, sonst hat er keine Chance. Durch den Abstieg ist die Lage für den HSV klar. Du wirst nur wieder nach oben kommen, wenn du den richtigen Weg gehst, die richtigen Leute holst, wenn du vor allem über die jungen Spieler kommst. Schalke hat‘s vorgemacht, Dortmund auch, die beide schon mal fast am Boden lagen. Ein Verein braucht Kontinuität und die haben wir in Hamburg leider nicht.

Bedauern Sie angesichts der Riesengehälter und Ablösen für Spieler manchmal, nicht 20 Jahre später Profi geworden zu sein?

Nein, Geld war für mich nie der entscheidende Faktor, egal was ich gemacht habe. Ich habe gutes Geld verdient, keine Frage, aber es hat mich nie wirklich interessiert. Und was die Jungs heute verdienen eigentlich auch nicht. Mir geht es darum, dass der Sport weiterlebt, wie er eigentlich ist. Fußball ist einfach und simpel, jeder kann ihn spielen, und er hat eine Faszination. Ich hätte auch ohne Geld gespielt und habe das ja auch getan. Ich bin ja erst mit 24 Profi geworden und habe vorher bei den Amateuren gespielt. Ich würde die Zeit nicht tauschen wollen.

Der 1951 in Hamm geborene Westfale wechselte 1975 als Amateur zu Rot-Weiss Essen und kam von dort 1978 nach Hamburg. Für den HSV schoss Hrubesch bis 1983 in 159 Spielen 96 Tore. Er wurde mit dem HSV dreimal Deutscher Meister und holte den Europapokal. Seine Tore machten Deutschland 1980 zum Europameister. Seit 2000 trainierte er DFB-Auswahlmannschaften, wurde unter anderem mit der U19 und der U21 Europameister und holte bei den Olympischen Spielen 2016 in Brasilien überraschend Silber. nachdem sein Team das Finale erst im Elfmeterschießen verlor. Im März 2018 übernahm Hrubesch übergangsweise das Frauen-Nationalteam und schaffte noch die Qualifikation zur WM in Frankreich 2019. Der begeisterte Angler, der über sein Hobby auch ein erfolgreiches Buch schrieb, lebt mit seiner Frau Angelika inzwischen in der Nähe seiner Kinder und Enkel bei Neumünster.