Lieber "Bares für Rares" als Fußball: Am Mittwochabend lockte Moderator Horst Lichter mit seiner ZDF-Trödelshow mehr Zuschauer an die Bildschirme als das Fußballspiel zwischen Deutschland und Tschechien. (ZDF / Frank Dicks)

Seit vielen Jahren fesselt die ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ die Zuschauer an die Bildschirme - und das gelegentlich auch mit Sondershows an den Abenden. Nun hat die beliebte Sendung mit Moderator Horst Lichter sogar die Fußball-Nationalmannschaft geschlagen: So lockte am Mittwochabend die Primetime-Ausgabe von „Bares für Rares“ mehr Zuschauer vor den Fernseher als die Fußball-Übertragung des Testspiels zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Tschechien auf RTL.

Während das Spiel mit 5,28 Millionen Zuschauer (16,3 Prozent Marktanteil) startete, landeten 5,45 Millionen Zuschauer (16,9 Prozent Marktanteil) bei Horst Lichter und seiner Trödelshow. Allerdings änderte sich dies in der zweiten Halbzeit: Durchschnittlich 5,55 Millionen verfolgten den 1:0-Sieg der deutschen Mannschaft, was aufgrund der generell sinkenden Zuschauerzahl einen Marktanteil von 20,6 Prozent ausmachte. Durchschnittlich sahen laut RTL 5,42 Millionen Zuschauer das Spiel (Marktanteil: 18,2 Prozent), in der Spitze immerhin 5,80 Millionen.

Tatsächlich zeigte sich allerdings ein maues Ergebnis bei der relevanten Zielgruppe: Während in der ersten Halbzeit noch 1,38 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren einschalteten, waren es in der zweiten Halbzeit nur noch 1,29 Millionen Zuschauer. Insgesamt betrug die Quote in dieser Zielgruppe laut RTL 15,5 Prozent. Bereits Anfang Oktober hatte RTL ein Testspiel gegen die Türkei übertragen, das zwar durchschnittlich 5,49 Millionen Zuschauer verbuchen konnte, aber dennoch zu den schwächsten Länderspielübertragungen überhaupt gehörte.