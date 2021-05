Dank der TV-Serie "How I Met Your Mother" wurden sie zu Stars, von links: Neil Patrick Harris, Cobie Smulders, Josh Radnor, Alyson Hannigan und Jason Segel. Für Gastauftritte in der neuen Sendung "How I Met Your Father" könnten sie ihr Comeback auf dem Bildschirm feiern. (Monty Brinton/CBS via Getty Images)

In 208 Episoden und insgesamt neun Staffeln erzählte die TV-Serie „How I Met Your Mother“ davon, wie Ted Mosby (Josh Radnor) seine Frau und die Mutter seiner Kinder kennenlernt. Die Sendung machte die Darsteller um Jason Segel, Cobie Smulders und Neil Patrick Harris zu Stars - endete jedoch 2014 mit dem großen Finale. Bald könnten einige der bekannten Darsteller jedoch zurückkehren. Das verriet Hilary Duff in einem Interview in „The Jess Cagle Show“.

Über die neue Serie „How I Met Your Father“, die kürzlich angekündigt worden war, sagte Duff: „Ich möchte nicht alles verraten und das Drehbuch wird definitiv ein wenig verändert.“ Doch es werde Bezüge zur Originalserie geben - und noch mehr: „Wir werden hoffentlich ein paar lustige Gastauftritte von der Originalbesetzung haben.“

Hilary Duff spielt die Hauptrolle in der neuen TV-Serie "How I Met Your Father". (Getty Images / Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images)

Außerdem versprach die Schauspielerin, die in „How I Met Your Father“ eine der Hauptrollen übernimmt: „Es gibt großartige Charaktere, und ich werde eine weitere TV-Familie haben.“ Weiter schwärmte sie über „viele Möglichkeiten für Liebesgeschichten“ und ihre Figur Sophie, die insgesamt von drei Männern umworben werde. „Man kann die ganzen Erfahrungen von Sophie miterleben, wie es ist, Liebe zu finden und sich zu verabreden und wie das in der modernen Welt abläuft“, so Duff.