"Hubert ohne Staller" erreichte sogar bessere Quoten als zuvor: Girwidz (Michael Brandner, links) und Hubert (Christian Tramitz) harmonierten ähnlich gut wie Hubsi und Hansi. (ARD / TMG / Chris Hirschhäuser)

Wer hätte das gedacht: „Hubert ohne Staller“ generiert trotz des Ausstiegs von Helmfried von Lüttichau konstant starke Zuschauerzahlen - teilweise erzielte das überarbeitete Format sogar bessere Werte als die Ursprungsversion. Nachdem die Ära „Hubert und Staller“ im letzten Jahr zum Verdruss vieler Fans zu Ende ging und sinkende Einschaltquoten zu befürchten waren, sieht die Realität nun ganz anders aus: Laut offiziellen Angaben der ARD erreichte die achte Staffel des Erfolgsformats demnach im Durchschnitt 10,5 Prozent Marktanteile. Das bedeutet nicht nur einen enorm starken Wert für eine Vorabendserie, sondern auch den höchsten, den die Sendung je erzielen konnte. Um die 2,58 Millionen Zuschauer verfolgten allwöchentlich die Eskapaden der Chaos-Cops aus Wolfratshausen - auch damit erreichte das Format nahezu identische Zahlen wie im Vorjahr.

Nach dem Weggang Helmfried von Lüttichaus in der Rolle des Johannes Staller hatten die Serienmacher das Sendungskonzept einer Frischzellenkur unterzogen: Franz Hubert (Christian Tramitz) durfte fortan gemeinsam mit seinem degradierten Ex-Chef Reimund Girwidz (Michael Brandner) auf Streife gehen. Die Führung der örtlichen Polizei wurde in die Hände der rigiden Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau) übergeben, die zudem mit Rebecca Jungblut (Jeanne Goursaud) eine neue Kollegin mit ins Revier brachte.

Hubert (Christian Tramitz, rechts) und Staller (Helmfried von Lüttichau) waren sieben Staffeln lang ein bestens aufeinander eingespieltes Polizisten-Paar. Ende 2018 verließ von Lüttichau dann das Format - auf die Quoten hat sich das aber keineswegs negativ ausgewirkt. (ARD / TMG / Chris Hirschhäuser)

Die ARD verschob also den erzählerischen Fokus vom zentralen Ermittler-Duo in Richtung des Polizei-Kollektivs - und der Plan ging auf. „Das Konzept, nach dem Fortgang von Staller nicht allein auf das Ermittlerduo, sondern stärker auf das gesamte Team zu setzen, ist von den Zuschauern im Ersten angenommen worden“, so die Einschätzung der ARD. Aufgrund des anhaltenden Erfolgs wurde unlängst mit den Dreharbeiten zur neunten Staffel begonnen, die ab Herbst im TV zu sehen sein wird.

Bis Ende Juli wird noch gedreht, ein Neuzugang wurde ebenfalls bekanntgegeben: So wird die Darstellerin Mitsou Jung für Schmetterlinge im Bauch des tollpatschigen Polizeimeisters Martin Riedl (Paul Sedlmeir) sorgen. Erst vor einigen Wochen ging die achte Staffel zu Ende, derzeit hat Ur-Bayer Andreas Giebel den Mittwochs-Sendeplatz um 18.50 Uhr mit der Krimisendung „Watzmann ermittelt“ übernommen.