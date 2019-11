Easy (Lars Steinhöfel, rechts) ist ganz verdutzt, als er in seiner Hochzeitssuite einen nackten Italiener (Jacopo Garfagnoli) vorfindet. (TVNOW / Stefan Behrens)

Es gibt einen Grund zum Feiern für das Team von „Unter uns“. Inzwischen seit 25 Jahren begeistert die Serie die Zuschauer. Das Jubiläum wird auch on air zelebriert. „Unter uns“ feiert bei RTL von Montag, 25. November, bis Freitag, 29. November, wie gewohnt immer um 17.30 Uhr.

Genau zur richtigen Zeit, denn in der Schillerallee läuten die Hochzeitsglocken: Endlich geben sich Easy und Ringo (Lars Steinhöfel und Timothy Boldt) das Jawort. Zu den Feierlichkeiten reisen auch Ringos Schwester Kira (Barbara Prakopenka) und Easys bester Freund Jan Gräser (Andreas Büngen) an. Ein Spektakel, auf das am Dienstag, 26. November, sicherlich alle Blicke der Fans gerichtet sein werden.

Ringo (Timothy Boldt, links) und Easy (Lars Steinhöfel) haben sich endlich das Jawort gegeben. Bevor sie ihre Flitterwochen in New York verbringen, wollen sie es sich in der Hochzeitsnacht richtig gemütlich machen. Doch da läuft einiges aus dem Ruder - zu sehen nur in einer exklusiven Sonderfolge bei TVNOW. (TVNOW / Stefan Behrens)

Aber das Jubiläum feiert die Mediengruppe RTL Deutschland nicht nur im linearen Programm, sondern auch mit einer exklusiven Folge auf TVNOW Premium, die ab Dienstag, 19. November, direkt im Anschluss an die dort ebenfalls schon vorab abrufbare Hochzeitsfolge zu sehen ist. Und diese Exklusivfolge hat es in sich: Sie behandelt die abenteuerreiche Hochzeitsnacht von Easy und Ringo.

In „Mein Bräutigam, das Alpaka und ein nackter Italiener“ versuchen Easy und Ringo, nachdem sie sich im Schlosspark das Jawort gegeben haben, einfach ihre Hochzeitsnacht auf dem Anwesen zu genießen. Da haben sie aber die Rechnung ohne ihre Freunde aus der Schillerstraße gemacht: Als sich Easy und Ringo in trauter Zweisamkeit in die Hochzeitsuite begeben, räkelt sich dort ein nackter Italiener auf dem Bett. Dieser spricht nur Italienisch. Hintergrund ist eine Wette unter den Freunden des Paares, sie läuft aus dem Ruder. Doch da geht noch mehr Chaos: Das Alpaka „Bernd“ läuft im Hotel Amok und zerstört ein teures Kunstobjekt.

Ob die Freunde es schaffen, das Rätsel zu lösen und wie sich das frisch verheiratete Paar in dem ganzen Tumult verhält, kann man nur in der exklusiven Folge ab dem 19. November auf TVNOW Premium sehen.