Stefanie Hertel und andere Promis lassen für den guten Zweck die Hüllen fallen. (2014 Getty Images/Matthias Rietschel)

Die zweithäufigste Todesursache in Deutschland ist Krebs. Umso wichtiger, dass Frauen wie Männer regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen. „Showtime of my Life - Stars gegen Krebs“ lautet das Motto einer neuen VOX-Show, die auf dieses Thema aufmerksam machen will - und das mit jeder Menge nackter Haut: 16 deutsche Promis - jeweils acht Frauen und Männer - wollen in zwei getrennt voneinander stattfindenden Shows ihre Hüllen fallen lassen. Moderiert wird das Format von Guido Maria Kretschmer, die Dreharbeiten haben bereits begonnen. Eine Ausstrahlung ist für Frühjahr 2021 geplant.

Tänzerin Motsi Mabuse wird die acht Frauen auf ihren großen Auftritt vor einem Millionenpublikum vorbereiten. Die Teilnehmerinnen zeigen angesichts der bevorstehenden Aufgabe großen Respekt: „Ich habe ziemlich Angst, weil ich mich nackig machen muss und schiebe Prävention auch gerne mal auf“, erklärt etwa die Moderatorin Ulla Kock am Brink. Damit sei nun aber Schluss. Ähnlich überzeugt sind Sängerin Stefanie Hertel, Model Mirja Du Mont und Schauspielerin Mimi Fiedler.

Guido Maria Kretschmer (links) wird als Moderator durch die neue VOX-Show führen. Motsi Mabuse und Joachim Llambi übernehmen das Coaching der Männer und Frauen. (TVNOW / Gordon Mühle, Guido Engels, Stefan Gregorowius)

Ex-Profifußballerin Nadine Angerer ist unterdessen von ihrer persönlichen Geschichte zur Teilnahme motiviert: „Ich mache mich leidenschaftlich gerne nackig, weil ich dankbar bin, dass meine Mutter und meine Tante noch am Leben sind, weil sie rechtzeitig zur Krebsvorsorge gegangen sind!“ Auch die Schriftstellerin Nadine Staudinger blickt auf ihre eigene Vergangenheit zurück: „Ich mach' mich nackig, weil ich weiß, wie wichtig Früherkennung ist: Ich bin der lebendige Beweis, dass rechtzeitiges zum Arzt gehen Leben retten kann!“ Komplettiert wird das Frauenteam von der Artistin und „Let's Dance“-Gewinnerin 2020 Lili Paul-Roncalli und Elena Carrière, die als Model, Moderatorin und Schauspielerin bekannt ist.

Joachim Llambi als Coach

16 Prominente lassen die Hüllen fallen (oben von links): Mirja du Mont, Lili Paul-Roncalli, Elena Carrière, Nicole Staudinger, Ulla Kock am Brink, Mimi Fiedler, Stefanie Hertel und Nadine Angerer sowie (unten von links): Faisal Kawusi, Thorsten Nindel, Philipp Boy, Jimi Blue Ochsenknecht, Ulrich Roth, Jochen Schropp, Bastian Bielendorfer und Marco Russ. (TVNOW)

Bei den Männern treten Schauspieler Thorsten Nindel, Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht und Komiker Faisal Kawusi an. Außerdem nehmen Moderator und Schauspieler Jochen Schropp, Autor und Comedian Bastian Bielendorfer und Ex-Turner Philipp Boy teil. Wiederum persönliche Erlebnisse mit dem Thema Krebs bewegen Ex-Fußballprofi Marco Russ und Ex-Handball-Spieler und PUR-Manager Uli Roth. Sie und die anderen männlichen Teilnehmer werden von „Let's Dance“-Star Joachim Llambi gecoacht.

Wie weit werden die Promis in den jeweiligen Shows gehen? Wer lässt tatsächlich die Hüllen fallen? Und welche persönlichen Geschichten verbindet jeder von ihnen mit dem Thema Krebs? Diese und weitere Fragen sollen in den beiden Shows geklärt werden.