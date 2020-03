Unter anderen ein Hit der Toten Hosen erlebt als "Corona-Schlager" im Internet eine neue Interpretation. (Sven Hoppe/dpa)

Was kann man nicht alles tun in diesen Zeiten, wenn man schon nicht rausgehen soll oder darf? Singen zum Beispiel. Oder sich neue Texte zu bekannten Liedern ausdenken. Letzteres tun derzeit viele Menschen in den sozialen Medien - nicht alle, aber viele dieser "Corona-Schlager" sorgen mindestens für ein Lächeln.

Der wohl bekannteste Stones-Hit wird in Zeiten von Corona zu "I can get no desinfection". Und zumindest alle über 20 dürften die Melodie von Drafi Deutschers Klassiker von 1987 im Kopf haben und dazu diese neuen Zeilen summen können: "Weine nicht, wenn das Café schließt, damm damm, damm damm. Es gibt etwas, das wichtig ist, damm damm, damm damm. Bleib zu Haus und geh nicht raus, Aperol und Speiseeis schmecken auch im eig'nen Haus."

Okay, noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben muss, wem bei diesem "Corona-Schlager" sofort die Melodie des Originals einfällt: "Ich will keine Schokolade! Ich will lieber Klopapier! Eins mit sehr sehr vielen Lagen! Am liebsten ja mit 4!" Richtig - in den 60-er Jahren sang Trude Herr, dass sie statt Schokolade lieber einem Mann wolle.

Die sogenannte Neue Deutsche Welle liegt zwar auch schon ein paar Jahrzehnte zurück, aber ein Hit von "Geier Sturzflug" erlebt als Corona-Version eine Neuauflage: "Nein, jetzt wird nicht mehr in die Hände gespuckt - Wir stagnieren das Bruttosozialprodukt..."

Und noch ein Oldie but Goldie darf nicht fehlen, ganz neu gereimt: "Verdammt ich krieg dich, ich krieg dich nicht. Verdammt ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt ich will dich, ich will dich nicht, ich will dich, Klopapier!"

Und was wohl der gute Peter Maffay über diese Interpretation sagen würde: "In sieben Rewe musst du gehen. Sieben leere Filialen überstehen. Sieben mal wirst du ohne Pasta sein. Aber einmal haust du dir Nudeln rein."

Ein bekannter Song von den Prinzen erlebt ebenfalls eine Neuinterpretation: "Das ist alles infiziert (eh oh). Das ist alles voller Viren (eh oh). Das ist alles infiziert (eh oh). Da hilft nur desinfizieren (eh oh). Das ist alles infiziert, kontaminiert. Nur mit Viren vollgeschmiert. 'Tschuldigung, das is' halt so passiert."

Es finden sich auch neue Texte zu modernen Hits unter dem Hashtag coronaschlager - wenn man Schlager und die Toten Hosen in einem Atemzug nennen darf: "An Tagen mit Krisen wünscht man sich viel Klopapier. An Tagen mit Krisen, komm ich hab noch Nudeln hier."