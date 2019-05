Jens Kölker und Julia Tzschätzsch führen durch das große Finale, auf dem das Siegerteam der großen HR-Zuschaueraktion gekürt wird. (HR/Tim Wegner)

Unweigerlich muss man doch etwas an Asterix, Obelix sowie den Kampf der wackeren Gallier nicht nur gegen die Römer, sondern auch gegen die Nachbardörfer denken. Einmal im Jahr, traditionell am sogenannten „Hessentag“-Sonntag, der diesmal mit dem Pfingstfeiertag zusammenfällt, überträgt die ARD-Anstalt Hessischer Rundfunk die Entscheidung im lokalpatriotischen Nachbarschaftswettkampf. Vier Teams werden in der Sendung „Dolles Dorf 2019 - Finale!“ gegeneinander antreten. Zu meistern gilt es Quizfragen und Geschicklichkeitsaufgaben. Moderiert wird die Show von Jens Kölker und Julia Tzschätzsch. Und für die Siegerehrung werden tatsächlich Ehrengäste erwartet: Den Hauptpreis, die Trophäe „Goldener Onkel Otto“, überreichen Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und HR-Intendant Manfred Krupp.