Ein Klassiker kehrt zurück: Amazon Prime Video zeigt alle Folgen der beliebten Kinderserie "Meister Eder und sein Pumuckl". (Pumuckl Media GmbH)

Zeit für ein wenig Nostalgie: 1982 sahen Kinder und Erwachsene zum ersten Mal dem kleinen Kobold mit dem roten Haar dabei zu, wie er in der Werkstatt von Meister Eder Schabernack trieb. Nun kehrt die beliebte Kinderserie kehrt zurück in die heimischen Wohnzimmer. Wie Amazon am Donnerstag mitteilte, werden alle 52 Folgen von „Meister Eder und sein Pumuckl“ ab dem 1. März exklusiv auf Prime Video abrufbar sein.

„Der Pumuckl ist ein Stück deutscher Fernsehgeschichte und hat Generationen von Kindern begleitet“, freut sich der Geschäftsführer von Prime Video Deutschland, Dr. Christoph Schneider. „Ich bin sehr stolz, dass es Prime Video gelungen ist, den kleinen frechen Kobold wieder auf den Bildschirm zurückzubringen und das rausgeputzt in neuem Gewand.“

Ab 1982 strahlte der Bayerische Rundfunk "Meister Eder und sein Pumuckl" aus. (Pumuckl Media GmbH)

Komplett überarbeitet

„Rausgeputzt in neuem Gewand“ bedeutet, dass die beiden Staffeln „Meister Eder und sein Pumuckl“ digital restauriert und in HD zum Stream in Deutschland und Österreich angeboten werden.

Der Pumuckl, das weiß jedes Kind, war nur für Meister Eder (Gustl Bayrhammer) sichtbar. Und natürlich für die vielen Zuschauer der BR-Kinderserie, die in sage und schreibe 28 Ländern ausgestrahlt wurde. (Pumuckl Media GmbH)

Die Kult-Serie basiert auf den Geschichten von Bestseller- und Hörspielautorin Ellis Kaut, die bereits in den 1960er-Jahren in ihren Kinderbüchern den Kobold aus dem fernen Klabauterland in die Werkstatt von Meister Eder, dargestellt vom bayerischen Volksschauspieler Gustl Bayrhammer, schickte. Schauspieler Hans Clarin lieh Pumuckl seine unverwechselbare Stimme. Im September 1982 feierte „Meister Eder und sein Pumuckl“ im Bayerischen Rundfunk Premiere. Zuletzt war die Serie 2012 im Fernsehen zu sehen.