Viel Potenzial, aber zu wenig Pflege durch Entwickler Respawn und Hersteller Electronic Arts: War "Apex Legends" nur ein kurzlebiger Battle-Royale-Hype? (Respawn / Electronic Arts)

Seit seiner Veröffentlichung am 4. Februar dieses Jahrs galt „Apex Legends“ von „Titanfall“-Macher Respawn und Electronic Arts als der neue Shooting-Star unter den Battle-Royale-Spielen und war zwischenzeitlich auf bestem Wege, Genre-Platzhirsch „Fortnite“ den Rang abzulaufen. Doch jetzt scheint es so, als hätte es sich nur um einen kurzfristigen Hype gehandelt: Die Umsätze des Spiels sind von 92 Millionen US-Dollar während des ersten Monats auf aktuell 23 Millionen eingebrochen. Analysten vermuten dahinter vor allem das Versäumnis von Entwickler Respawn, sein Spiel mit attraktiven neuen Inhalten zu versorgen. Außerdem wäre der Titel noch immer verbugt. Viele Gamer würden darüber hinaus die überzogenen Preise im Ingame-Shop bemängeln.

All das macht sich auch in einem zurückgehenden Interesse an Videos sowie Streams zu „Apex Legends“ bemerkbar, vor allem die Zuschauerzahlen auf der Streaming-Plattform Twitch befinden sich im Sinkflug. Aktuell möchte Hersteller Electronic Arts den Negativ-Trend durch die Veröffentlichung von Mobile-Versionen und einem Release in China kontern - außerdem will man bei der Spiele-Messe E3 endlich die zweite Season ankündigen.