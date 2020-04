Nach "Murder Most Foul" hat Bob Dylan binnen weniger Wochen einen weiteren neuen Song veröffentlicht: "I Contain Multitudes" heißt der Titel. (Sony)

Macht die Corona-Krise Bob Dylan kreativ? Nachdem er zuletzt „nur“ fremde Songs interpretiert hatte, veröffentlichte er Ende März mit „Murder Most Foul“ seinen ersten, selbst komponierten Song seit vielen Jahren. Drei Wochen später folgt nun bereits der nächste: „I Contain Multitudes“ („Ich beinhalte eine Menge“) heißt das gut vierminütige Lied, das Dylan in der Nacht zum Freitag auf YouTube veröffentlichte.

„Today and tomorrow and yesterday too / The flowers are dying, as all things do“ („Heute und morgen und auch gestern sterben die Blumen wie alle Dinge es tun“) - mit diesen lakonischen Zeilen beginnt der gewohnt ruhige Song. Darauf folgt eine Aneinanderreihung von Gegensätzen, deren Ursprung aus diversen kulturgeschichtlichen Quellen entlehnt sind: „Got a tell-tale heart like Mr. Poe / Got skeletons in the walls of peoples you know“ („Ich habe ein verräterisches Herz wie Mr. Poe / habe Skelette in den Wänden von Leuten, die sie kennen“) heißt es etwa in Anlehnung an die Kurzgeschichte „Das verräterische Herz“ von Edgar Allan Poe.

Zudem nimmt 78-Jährige Bezug auf popkulturelle, zeitgeschichtliche wie aktuelle Phänomene: "I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones / And them British bad boys, The Rolling Stones" (Ich bin genau wie Anne Frank, wie Indiana Jones / Und die britischen Bösewichte, die Rolling Stones"). Überraschen dürfte auch das "Eingeständnis" von diversen Lastern: "I drive fast cars, and I eat fast foods / I contain multitudes" ("Ich fahre schnelle Autos, und ich esse Fastfood / Ich enthalte eine Menge")

Zweiter Song innerhalb weniger Wochen

Was genau Dylan mit diesen Zeilen ausdrücken möchte, hat er nicht erklärt. Stattdessen teilte er das Video auf seinem Twitter-Account und versah es mit vielen der im Song zitierten Begriffe: „#today and #tomorrow, #skeletons and #nudes, #sparkle and #flash, #AnneFrank and #IndianaJones, #fastcars and #fastfood, #bluejeans and #queens, #Beethoven and #Chopin, #life and #death“ - so die Unterschrift unter dem Link.

Bereits am 26. März hatte Dylan mit der Veröffentlichung eines Songs für Aufsehen gesorgt: „Murder Most Foul“ lautete der Titel des rund 17-minütigen Songs, in welchem es um die Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy und das Lebensgefühl der 60-er geht. Damit hatte es Dylan erstmals in seiner Karriere an die Spitze der US-Billboard-Charts geschafft. Ob die Songs Vorboten eines neues Albums sein könnten, ist bislang nicht klar.