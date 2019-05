Topmodel Heidi Klum hat sich nach dem überraschenden Ausstieg von Kandidatin Vanessa, die kurz vor dem Finale der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" das Handtuch warf, nun geäußert. "Ich bettel keinen an, hier zu sein", sind ihre klaren Worte. "Wer nicht hier sein will, muss nicht hier sein." (Theodore Kaye / Getty Images)

Nach dem überraschenden Ausstieg von Kandidatin Vanessa, die kurz vor dem Finale der ProSieben-Castingshow „Germany's Next Topmodel“ das Handtuch warf, hat sich nun Chefjurorin Heidi Klum erstmals vor Journalisten zu der Entscheidung der 22-Jährigen geäußert. Wie die Showgastgeberin bei einer Pressekonferenz kundtat, wisse auch sie bis heute nicht, worin die „persönlichen Gründe“ genau bestünden. Gleichwohl sei das Thema für sie erledigt. Ihr sei das Fernbleiben der Kandidatin „persönlich 100 Prozent egal“, erklärte die 45-Jährige.

Für Heidi Klum war Vanessa eine aussichtsreiche Anwärterin auf die Modelkrone. „Ich hätte sie gerne hier gehabt, weil sie eine tolle Kandidatin gewesen ist. Und sie hätte auch wirklich eine große Chance gehabt. Aber am Ende des Tages müssen die hier sein wollen. Ich bettel keinen an, hier zu sein“, waren ihre klaren Worte. „Wer nicht hier sein will, muss nicht hier sein.“

Der Sender hat die für vier Kandidatinnen ausgelegte Final-Show eilig umstrukturiert. Die Live-Show, die ProSieben am Donnerstag aus Düsseldorf überträgt (23. Mai, 20.15 Uhr), findet lediglich mit Simone, Sayana und Cäcilia statt. Wie ProSieben bekanntgab, werden zahlreiche prominente Gäste beim Finale auftreten, darunter US-Schauspieler Channing Tatum, Supermodel Tyra Banks, Entertainer Thomas Gottschalk, die Jonas Brothers, Sängerin Ellie Goulding und die Magdeburger Rockband Tokio Hotel rund um Heidi Klums Verlobten Tom Kaulitz. Außerdem wird es einen Auftritt der Zirkusformation „Cirque du soleil“ geben.

Kein Ende für Heidi Klum in Sicht

Und noch eine weitere Ankündigung machte Heidi Klum im Zuge der Pressekonferenz, die Fans mit Freude vernehmen werden: Nach der diesjährigen 14. Staffel ist noch lange nicht Schluss. Klum gab an, noch mindestens sechs weitere Staffeln zu produzieren. „Wir haben gerade unseren Vertrag verlängert. Ich werde 20 Jahre machen. Also noch einmal sechs Jahre auf jeden Fall“, versprach sie.

2006 ging „Germany's Next Topmodel“ bei ProSieben erstmals auf Sendung. Nach einigen Quotenhängern zuletzt besticht die aktuelle Staffel mit hohen Publikumszuspruch. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 17,9 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern ist es die erfolgreichste Staffel seit sieben Jahren.