Alfons mit seinem ständigen Begleiter: dem Puschelmikrofon. (fr)

Orangefarbene Trainingsjacke? Puschelmikro? Entlarvende Fragen? Eigentlich jeder kennt Alfons, den rasenden Comedy-TV-Reporter aus dem Fernsehen. Jetzt kann man den Geschichtenerzähler mit deutlich erkennbarem französischen Akzent live auf der Bühne erleben − mit seinem neuen Programm „Alfons − jetzt noch deutscherer“. Wir haben den sympathischen Franzosen, der seit 26 Jahren in Hamburg lebt, getroffen und den Spieß umgedreht: Wir fragen − allerdings ohne Puschelmikro; er antwortet − manchmal eindeutig ernst.

Frage: Alfons, im November vergangenen Jahres sind Sie Deutscher geworden, haben einen Einbürgerungstest absolviert und hatten eine feierliche Zeremonie mit dem ehemaligen Bürgermeister Olaf Scholz im Rathaus. Also mit allem Drumherum. Warum wollten sie neben Franzose auch noch Deutscher sein?

Alfons: Obwohl ich schon seit 26 Jahren in Deutschland lebe, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, Deutscher zu werden. Bis dieser Brief vom damaligen Bürgermeister Olaf Scholz kam. Ich fühlte mich total geehrt, dass er mich persönlich in diesem Brief fragte, ob ich nicht Deutscher werden will. Erst später habe ich erfahren, dass er diesen Brief 150000 Leuten geschickt hat. Aber dieser Brief hat mein Leben komplett verändert, weil ich angefangen habe, über meine Identität nachzudenken. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Brief sowas auslösen kann.

Fühlen Sie sich denn seit Ihrer Einbürgerung "deutscherer", wie es im Titel Ihres neuen Programms heißt?

Ja, mir ist durch diesen Prozess klar geworden, dass ich in 26 Jahren eindeutig deutscherer geworden bin. Meine französischen Freunde behaupten das schon lange. Die finden mich schon seit einigen Jahren sehr komisch.

Sie sagen immer, ein Deutscher und zugleich ein Franzose zu sein, ist ein Widerspruch in sich. Welche typisch deutschen und typisch französischen Eigenschaften haben Sie?

Einer meiner besten Freunde hat mal gesagt: Der Deutsche ist organisiert, pünktlich, effizient und der Franzose ist normal. Das hat mir gut gefallen. Französisch in mir ist sicherlich, Regeln und Vorschriften nicht zu ernst zu nehmen. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, warum man im Regen an einer roten Ampel stehen bleiben muss, wenn gar kein Auto kommt, und dann voll nass wird. Das bleibt für mich sehr, sehr merkwürdig. Dafür gibt es in Deutschland viele Dinge, die ich sehr mag, zum Beispiel das Gemeinschaftsleben. Viele Deutsche verstehen das nicht, wenn ich das sage. Aber ich finde, dass die Gesellschaft hier sehr gut zusammenhält und die Leute gut miteinander umgehen, auch in diesen schwierigen Zeiten. Die deutsche Gesellschaft ist erwachsener als die französische.

In Ihrem Bühnenprogramm geht es aber nicht nur lustig zu. Sie berichten auch von Ihrer Großmutter Erica, die als junge Frau das KZ Auschwitz überlebt hat. Warum haben Sie die Deutschen nie gehasst für die Verbrechen wie es viele Franzosen auch noch Jahrzehnte nach Kriegsende getan haben?

Diese Frage habe ich meiner Großmutter auch gestellt, Sie hat geantwortet: Ich will nicht die Deutschen hassen, ich will niemanden hassen. Das Einzige, was ich will, ist, dass so etwas nie wieder passiert. Das habe ich von ihr gelernt.

Sie wirken immer warmherzig und freundlich. Können Sie auch anders? Wann sind Sie aufrichtig wütend?

Ich bin relativ selten wütend, aber es kommt vor. Wenn ich zum Beispiel beim Arzt drei Stunden warten muss, macht mich das wütend. Ich kann nicht verstehen, dass einerseits alle in Deutschland Wert auf Pünktlichkeit legen und man sofort schief angeguckt wird, wenn man ein paar Minuten zu spät kommt. Nur beim Arzt ist das für die Deutschen offenbar kein Problem, eineinhalb Stunden zu warten, obwohl man einen Termin hat. Das sind Dinge, die mich total nerven. Dinge, die mich noch mehr nerven, halte ich fern von mir. Dazu gehört Fernsehgucken. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu schade.

Was würden Sie heute machen, wenn Alfons nicht in Ihr Leben getreten wäre?

Das ist eine gute Frage. Ich bin gelernter Diplom-Ingenieur, aber es ist, glaube ich, für alle gut, dass ich es nie geworden bin. Als Kind hatte ich viele Träume. Einer, der länger blieb, war, Astronaut zu werden. Später haben mich die Polizisten von der Spezialeinheit GSG 9 fasziniert, auch wenn das nicht zu mir passt. Wenn ich einen anderen Körper und mehr Mut gehabt hätte, wäre ich das gern geworden. Aber ich hätte neu geboren werden müssen, um das machen zu können.

Werden Sie eigentlich ohne Trainingsjacke und Puschelmikro in Hamburg erkannt?

Eher selten, vielleicht ein Mal am Tag. Das ist schön, weil es super für mein Ego ist, dass mir einmal am Tag jemand sagt: „Ich finde dich toll.“ Und es ist selten genug, so dass es angenehm bleibt.

Auf der Bühne gibt Alfons alles. (imago)

Der Anfang all Ihrer Umfragen war immer: „Heute mein Thema...“, um dann die Menschen mit einfachsten Vorurteilsfragen zu überführen. Hat Ihnen das mal jemand übel genommen?

Nein, nie. Ich glaube, auch deshalb nicht, weil ich niemanden vorführe und mir das auch sehr wichtig ist. Ich interessiere mich wirklich für die Menschen und das spüren die Leute. Ich will wissen, was in uns Menschen vorgeht. Ich frage mich oft, wie es sein kann, dass wir intelligent genug sind, Menschen auf den Mond schicken, aber nicht in der Lage sind, friedlich miteinander zu leben. Das sind Dinge, die mich sehr bewegen.

Hat Alfons eine Mission? Wollen Sie Ihre Zuschauer zum Lachen oder zum Nachdenken bringen?

Von einer Mission würde ich nicht sprechen. Ich möchte mit meinem Programm erreichen, dass die Besucher gut gelaunt nach Hause gehen, viel gelacht wird, aber eben nicht nur. Mir ist es wichtig, dass die auch etwas mit nach Hause nehmen. Neulich hat mir einen Besucher geschrieben: „Der Abend schwingt nach!“. Das fand ich sehr schön.

Alfons wird als Komiker, Kabarettist, Satiriker, Geschichtenerzähler und manchmal auch als Philosoph bezeichnet. Was sind Sie?

Ich habe keine Ahnung. Das Problem hatte ich vor Jahren im Finanzamt. Weil die eine Berufsbezeichnung brauchten und ich mich nicht festlegen konnte, habe ich „schlechter Journalist“ angegeben und darauf bestanden, dass ich nicht nur Journalist bin, sondern ein schlechter. Die Mitarbeiterin hat dann ihren Vorgesetzten angerufen und es wurde extra ein Code kreiert für diese Berufsbezeichnung. Da war ich sehr stolz! Aber sonst unter den Begriffen, die Sie genannt haben, ist es am ehesten der Geschichtenerzähler.

Apropos Alfons persönlich. Über Ihr Privatleben als Emmanuel Peterfalvi ist nichts bekannt ...

... und das soll auch so bleiben, weil ich in der Öffentlichkeit stehe, der Rest der Familie aber nicht.

Was macht Alfons überhaupt in seiner Freizeit?

Ich gehe sehr gern Wandern und Skifahren. Wandern ist eine meiner großen Leidenschaften, am liebsten für sieben, acht Tage allein in der französischen Wildnis. Das ist nicht jedermanns Sache, aber ich liebe es. Auch als Gegenpol zur aufgeregten Medienwelt.

Sie leben seit 26 Jahren in Hamburg. Warum sind Sie geblieben, was gefällt Ihnen an der Stadt?

Hamburg hat genau die richtige Balance: Es ist groß genug, um etwas bieten zu können und klein genug, damit es menschlich bleibt.

Ihre Geburtsstadt Paris ist aber auch nicht zu verachten ...

... ach, in Paris würde ich nie wieder leben wollen. Die Leute sind extrem stressig und aggressiv. Die Stadt macht dich fertig. In Hamburg leben laut Wikipedia statistisch 2400 Menschen auf einem Quadratmeter, in Paris sind es 22000. Das erklärt vieles.

Was fehlt Ihnen in Hamburg?

Das schöne Wetter. An die Zeit zwischen Oktober bis März, in der es kaum hell wird, habe ich mich immer noch nicht gewöhnt.

Sie sind nun Deutscher und dürfen wählen. Welche Fragen stellen Sie Angela Merkel?

Angela Merkel war lange beliebt, obwohl sie kaum etwas gesagt und bewegt hat. Als sie dann plötzlich beim Thema Flüchtlinge eine Meinung hatte und dazu gestanden hat, fanden sie viele Deutsche nicht mehr so gut. Das habe ich nicht verstanden. Mir hat es imponiert, dass sie sich den europäischen Werten verpflichtet fühlt und gesagt hat: „Wir müssen helfen.“ Und sie war die Einzige in Europa. Es ist nie ein Fehler, Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen.

Apropos Berlin. Macht es Ihnen Angst, dass heute Kippa-tragende Juden in Deutschlands Hauptstadt wieder offen beschimpft und attackiert werden?

Mir macht es keine Angst, es ist Ausdruck unserer Zeit, in der Hass gesät wird. Angst macht mir, dass ein Donald Trump US-Präsident werden kann; oder ein Viktor Orbán und Wladimir Putin wiedergewählt werden. Das sind wirklich schwierige Zeiten. Mein aktuelles Programm ist meine Stimme in dieser Debatte. Ich möchte den Leuten sagen: Lasst uns nicht verrückt werden! Lasst uns zusammenhalten. Wir setzen Dinge aufs Spiel, die sehr mühsam aufgebaut worden sind. Dabei dürfen wir nicht vergessen: Der Frieden – gerade in Europa – ist neu. Man kann vieles kritisieren und vieles läuft nicht rund in Europa, aber Nationalismus bedeutet automatisch Krieg.

SATZANFÄNGE

Mein Lieblingsplatz in Hamburg . . . ich mag es, auf die Elbe zu gucken. Ich träume von einer Wohnung mit Blick auf die Elbe, aber es ist unbezahlbar. Aber ich fahre manchmal mit meinem Wohnmobil an die Elbe.

Ich wollte längst mal wieder . . . wandern gehen. Und bald mache ich das auch.

Die deutsche Küche . . . ist gewöhnungsbedürftig, aber für Überraschungen gut. Nach meiner Einbürgerung habe ich Labskaus gegessen und es schmeckt besser, als es aussieht.

Klischees über das Deutschsein . . . gibt es viele und manchmal stimmen sie auch.

Ich möchte in meinem Leben nicht verzichten auf . . . gutes Essen.

Ich kann mich totlachen über . . . dumme Dinge, die mir passieren.

Von Frankreich vermisse ich in Hamburg am meisten . . . die Cafés, in denen am Tresen über das Leben und die Politik geredet wird.

Zur Person

Alfons wurde als Emmanuel Peterfalvi am 17. März 1967 in Paris geboren. Seit dem 3. November 2017 ist er auch deutscher Staatsbürger. 1991 kam er nach Deutschland, um beim Sender Premiere zu arbeiten. Er bekam dort eine Anstellung als Redakteur und blieb auch nach dem Ende seiner vorgesehenen Dienstzeit dauerhaft in Hamburg.



