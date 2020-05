Cristiana Capotondi braucht als "Sisi" den Vergleich mit Romy Schneider nicht zu scheuen. (Beta Film GmbH / BR)

Da kommt er wieder angeritten, der junge bayerische Wildfang mit den langen Locken ... Ja, ist denn heut schon Weihnachten? Nein, und es ist auch nicht jene „Sissi“ aus den 50-ern, die sich dann traditionell im TV nach dem „Frranz“ verzehrt. Diese „Sisi“ hier schreibt sich - historisch korrekt - mit nur einem „s“. Der Zweiteiler von 2009, den der BR nun wiederholt, möchte ihren Werdegang noch einmal erzählen: als Liebes- und Emanzipationsgeschichte.

Die deutsch-italienisch-österreichische Koproduktion hat den Anspruch, eine andere Geschichte der Kaiserin Elisabeth von Österreich (Cristiana Capotondi) zu erzählen, die bereits zu Lebzeiten wie ein Popstar verehrt worden sein soll. Eine andere als in den drei Heimatfilmen (mit Romy Schneider), aber auch eine andere als jene von der rastlosen und depressiven Kaiserin, die dem Schönheitskult verfallen war und die Pferde ihren Kindern vorzog. Erzählt wird nur von der Verlobung mit Kaiser Franz Joseph (David Rott) bis hin zur Krönung als Königin von Ungarn.

Cristiana Capotondi spielt "Sisi" im gleichnamigen Eventzweiteiler. David Rott übernimmt die Rolle des Kaiser Franz Joseph. (Beta Film GmbH / BR)

Kein Rehkitz wird diesmal gefüttert, und Herbert Knaup als Herzog Max heißt auch nicht „Papili“. Dennoch ist auch beim Zweiteiler, dessen italienischem Drehbuch Christiane Sadlo alias „Inga Lindström“ (ZDF) den letzten Schliff verpasste, Verzückung angebracht: schon allein wegen der opulenten Ausstattung, dem warmen Licht - und erst recht, wenn zur Liebe auf den ersten Blick leise die Musik einsetzt.

Geschichte einer starken Frau

Sisi (Cristiana Capotondi) hat an ihrem Hochzeitstag ihren Vater, Herzog Max in Bayern (Herbert Knaup), an ihrer Seite. (Beta Film GmbH / BR)

Neben der großen Liebesgeschichte inszenierte Xaver Schwarzenberger das Duell zwischen zwei starken Frauen: Als Schwiegermutter Erzherzogin Sophie, die damals im Hintergrund die Geschicke des Reiches lenkte, steht Martina Gedeck der Sisi gegenüber. Eine ungewöhnliche Rolle für die renommierte Schauspielerin, die versuchte, die Motivation dieser Machtfigur zu ergründen.

Während im ersten Teil Verlobung, Hochzeit, Eingewöhnung bei Hofe und erste Geburten abgearbeitet werden, wird merklich Wert darauf gelegt, die Zeitumstände darzulegen: Sisi wird über die unruhige politische Lage aufgeklärt, beginnt, sich für ihr Volk zu interessieren - und die Belange der Ungarn. Früh erscheint der leidenschaftliche Graf Andrassy (Fritz Karl) auf der Bildfläche. Sisi streitet sich mit Franz (David Rott) über Politik, schließlich hat ihr der Vater noch eingebläut, „mit dem eigenen Kopf zu denken“. Sie beginnt, sich einzumischen: „Ich bin keine Marionette!“ - damit das klar ist.

Sisi (Cristiana Capotondi) und Franz (David Rott): Es begann als Liebesheirat gegen die Konventionen. (Beta Film GmbH / BR)

Der zweite Teil (ab 22.10 Uhr) zeigt die Ereignisse nach dem Tod ihrer Tochter Sophie. Während das Kaiserreich immer mehr in Schwierigkeiten gerät, gestaltet sich auch das Familienleben von Sisi und Franz Joseph (David Rott) nicht sehr harmonisch. Immer wieder gerät die junge Frau mit ihrer Schwiegermutter (Martina Gedeck) aneinander, besonders in Erziehungsfragen. Dann schlägt Sisis große politische Stunde, und sie schaltet sich in den Konflikt zwischen Österreich und Ungarn ein.