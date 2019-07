Lukas von Berg (neben Gastgeberin Katharina Behrends) ist der diesjährige Gewinner der "13th Street Shocking Short". (Hannes Magerstaedt / 13th Street)

Heiße Räume, unheimliche Tropfgeräusche und abgetrennte Gliedmaßen: Am 2. Juli wurde im Rahmen des Filmfests München der Kurzfilmpreis „13th Street Shocking Short“ zum bereits 20. Mal verliehen. Unter dem Motto „Unheilbad“ entführte Gastgeberin Katharina Behrends, Geschäftsführerin von NBC Universal International Networks in Deutschland, ihre Gäste zum Jubiläum an einen ganz besonderen Ort: dem Müller'schen Volksbad in der Münchner Innenstadt. Dieses Jahr konnte Jungregisseur Lukas von Berg mit seinem überzeugenden Film „Tod einer Fruchtfliege“ den vom Spartensender 13th Street initiierten Wettbewerb für sich entscheiden.

„Originell, lustig, sehr konsequent. Selten jemand oder etwas so traurig auf seine eigenen Eingeweide starren sehen“, so Jury-Mitglied Götz Otto. Der Schauspieler, die anderen Jurymitglieder, Janina Fautz, Alexander Hold, Aleksandar Jovanovic, Uwe Ochsenknecht, Lena Schömann und Karin Schrader, sowie das Publikum entschieden sich für den fast fünf Minuten langen Animationsfilm. Dieser zeigt, wie eine Fruchtfliege sterben muss, untermalt von einer selbstkomponierten, bewegenden italienischen Arie. „Nie hatte eine Oper ein größeres Thema! Nie wurde Leben und Sterben mit mehr Würde und Eindringlichkeit erzählt! Ich bin schockiert!“, so Jury-Mitglied Alexander Hold.

Die Jury (von links: Peter Lohmeyer, Lena Schömann, Karin Schrader, Uwe Ochsenknecht, Janina Fautz, Götz Otto, Katharina Behrends, Alexander Hold und Aleksandar Jovanovic) hat sich für den Kurzfilm "Tod einer Fruchtfliege" von Lukas von Berg entschieden. (Hannes Magerstaedt / 13th Street)

Dabei konkurrierte Lukas von Berg mit zwei sehr starken Mitfinalisten: Sarah Tafel inszenierte in „Fantastic Plastic“ einen Albtraum mit einer Sexpuppe, und Benjamin Bechtold thematisiert in seinem Kurzfilm „Ohne Dich“ die verstörende Sehnsucht eines Mannes nach der richtigen Frau. Lukas von Berg setzte sich letztendlich gegen zwei starke Jungregisseure durch und gewann den begehrten Filmpreis, der mit einer Teilnahme am „Universal Filmmasters Program“ verbunden ist. Er darf nach Hollywood reisen und dort viele renommierte Filmschaffende auf Augenhöhe treffen - wie vor ihm auch schon Oscar-Preisträger Florian Henckel von Donnersmarck bei der ersten Award-Verleihung im Jahr 2000.

Gruselige Funde im Volksbad verteilt

Der "13th Street Shocking Short" stand in diesem Jahr unter dem Motto "Unheilbad". Von links: Uwe Ochsenknecht, Aleksandar Jovanovic, Gastgeberin Katharina Behrends, Götz Otto, Alexander Hold, Lena Schömann und Janina Fautz. Vorne: Award-Gewinner Lukas von Berg, Karin Schrader und Moderator Peter Lohmeyer. (Hannes Magerstaedt / 13th Street)

Im Anschluss an die Preisverleihung, die von Schauspieler Peter Lohmeyer moderiert wurde, bot das "Unheilbad" für die über 500 Gäste bunt beleuchtete Ecken und Räume mit gruseligen Überraschungen. Schwimmerinnen zeigten kunstvolle Schwimmfiguren, "Schwestern" verteilten unter den Gästen "Medizin", auf den Tischen waren "Maden" in Gläsern verteilt und immer wieder lagen "abgetrennte Gliedmaßen" und sogar 2ganze Leichen" im Wasser, auf quietschenden Rolltischen oder in den Umkleidekabinen.

Der letztjährige Gewinner Michael Podogil steht bereits mit der „13th Street“-Eigenproduktion „Prost Mortem - Die letzte Runde“ mit Simon Schwarz und Doris Kunstkmann in den Startlöchern, die Ende des Jahres ihre TV-Premiere auf 13th Street feiert. Der diesjährige „13th Street Shocking Short“ wurde von Astra und SKY präsentiert.