Der neue Rosenkavalier ist bekannt: RTL offenbarte, wer der neue Schnittblumenverteiler der Kuppelshow "Der Bachelor" ist. (TVNOW / Arya Shirazi)

In der letzten Staffel der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ entschied sich der Rosenkavalier Sebastian Preuss für keine der beiden Finalistinnen. Ob es in der nächsten Staffel wieder ein „Bachelor“-Pärchen geben wird? RTL gab nun bekannt, wer der Nachfolger von Preuss wird: Niko Griesert wird im Januar 2021 anfangen, Rosen an seine Kandidatinnen zu verteilen.

Eine ausgiebige Vorstellung des neuen Rosenkavaliers liefert RTL gleich hinterher: Griesert ist 30 Jahre alt, 1,91 Meter groß und ähnelt rein optisch mit seinen kurzen braunen Haaren, dem Bart und den strahlend blauen Augen seinem Vorgänger. Der Osnabrücker ist IT-Projektmanager und macht in seiner Freizeit gerne Sport, fährt Motorrad, spielt Klavier, reist gerne und beschäftigt sich mit Sprachen. Außerdem hat er bereits eine neunjährige Tochter, die mit ihrer Mutter in den USA lebt. „Meine Tochter bedeutet mir alles“, betont der neue Rosenkavalier.

Die Eltern als Vorbild

Seit drei Jahren ist Griesert nun Single. „Ich bin sehr wählerisch. Ich würde keine Beziehung eingehen, nur um eine Beziehung zu haben, sondern weil ich mir die nächsten Schritte mit der Person vorstellen könnte. Ich bin jetzt 30 und komme in das Alter, wo man seinen Eltern auch mal eine Frau vorstellen kann und sagt: Das ist sie!“, erklärte er im Interview mit RTL. Ein Beispiel will er sich an seinem Vater und seiner Mutter nehmen: „Meine Eltern sind seit 34 Jahren verheiratet. Die haben auch ziemlich schnell geheiratet“, erzählte der 30-Jährige. „Sie sind definitiv ein Vorbild und sie sind ein sehr tolles Paar.“

Wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr wurde die 11. Staffel allerdings nicht wie sonst in tropischen Ländern gedreht, sondern in Deutschland. Das sieht der neue „Bachelor“ durchaus positiv: „Vielleicht ist es diesmal dann auch kein kurzer Urlaubsflirt, sondern man lernt sich ja hier kennen und man wird ja wahrscheinlich danach auch hier leben“.

Aktuell sucht die „Bachelorette“ Melissa Damilia nach ihrem Mister Right: RTL zeigt ihr Liebesabenteuer immer mittwochs, 20.15 Uhr.