Erst kürzlich erschien die Netflix-Dokumentation "Fyre: The Greatest Party That Never Happened". Organisator Ja Rule (links) hat sich das Stück zu seinem gescheiterten Festival noch nicht angeschaut. Dafür hat der Musiker neue Pläne ... (Netflix)

Wird Ja Rule das legendär gescheiterte Fyre Festival wiederholen? In einem kurzen Interview mit „tmz“ deutet der Rapper an: „Ich habe Pläne, das ikonischste Musikfestival überhaupt neu zu kreieren.“

Das Fyre Festival fand 2017 auf einer Insel der Bahamas statt. Angekündigt waren zahlreiche internationale Bands und Musiker und ein luxuriöses Festival der Extraklasse. Was die Besucher, die immerhin zwischen 1.200 und 100.000 Dollar für ein Ticket zahlten, wirklich bekamen, war das genaue Gegenteil: Die Unterkünfte bestanden aus Zelten, die Essensversorgung war knapp, Auftritte gab es keine.