Vanessa Stanat stieg freiwillig aus der letzten Staffel von "Germany's next Topmodel" aus. Nun erklärte sie in einem Video ihre Gründe. (Brian Dowling / Getty Images for Marcel Ostertag)

Das Rätsel um den überraschenden Ausstieg von Vanessa Stanat aus der letzten Staffel von „Germany's next Topmodel“ ist gelüftet: Zwei Monate nach dem Finale, das die 21-jährige Studentin Simone aus Stade gewann, veröffentlichte Vanessa ein knapp 15-minütiges emotionales Video, in dem sie den Grund für ihren Rückzug erklärte. „Mit diesem Video möchte ich mich einfach befreien“, erklärte sie. „Ich kann es nicht totschweigen.“

Zu Beginn des Clips liest sie einen Text aus ihrem Tagebuch vor, in dem sie beschreibt, wie ihre Mutter entgegnet: „Mein Kind ... Wer ist das da im Fernseher? Das bist nicht du. Das ist nicht meine Vanessa.“ Anhand dieses Textes erklärt sie, was in ihr vorging. Zunächst beschreibt sie ihre tollen Erfahrungen bei „Germany's next Topmodel“. Was jedoch letztlich vom Sender ausgestrahlt worden sei, habe sie zum Umdenken bewogen.

Düsseldorf, im Mai 2019: Heidi Klum (Mitte) kürt Simone Kowalski (links: Sayana Ranjan) zur GNTM-Gewinnerin 2019. Eine Mitfavoritin hatte das Finale freiwillig verpasst. (2019 Getty Images)

Unter Tränen gesteht Vanessa: „Ich habe über Wochen hinweg quasi mitansehen müssen, wie mein Charakter auf eine Art gezeigt wird, wie er einfach nicht ist.“ Als Beispiel nannte sie die Interviews: „Es sind Dinge gezeigt worden, wo ich gemerkt habe, dass die Antwort, die ich da gebe, eine Antwort war auf eine ganz andere Fragestellung, die mit der Situation nichts zu tun hatte, in der das Interview reingeschnitten worden ist.“ Vanessa weiter: „Ich wollte mir einfach treu bleiben, ich wollte ehrlich zu mir selbst sein.“

„Du wolltest gewinnen, aber nicht so.“

Dann kam der Wendepunkt, der sie zu ihrem Entschluss bewegte: „Plötzlich gerätst du in eine Situation, in der du merkst, du kannst das moralisch nicht mehr vertreten. In der du das Gefühl hast, du würdest dich selbst verraten, wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst.“

Am Ende war das, was zählte, ihr eigenes Wohlbefinden: „Ich hab mich selbst einfach nicht so gesehen, wie ich bin.“ Sie beschrieb, wie sich selbst eingestand: „Vanessa, das ist es nicht. Du wolltest gewinnen, aber nicht so, nicht um jeden Preis der Welt.“ Ihr wurde klar: „Dieser Preis war mir dann einfach zu hoch. Ich wollte mich nicht so selbst verkaufen müssen.“

Vanessa kam 2019 bei „Germany's next Topmodel“ unter die ersten vier, gab aber zur großen Überraschung aller bekannt, dass sie ihren Startplatz im Live-Finale nicht antreten werde. In einer Videobotschaft hatte die 21-Jährige nach Abschluss der Dreharbeiten mitgeteilt, dass sie „aus persönlichen Gründen“ die Show verlassen und nicht am Finale teilnehmen werde. Damals erklärte sie weiter, dass es noch zu früh sei, den Grund für ihren Ausstieg zu verraten.