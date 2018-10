Peggy Parnass (dpa picture alliance)

Frau Parnass, Ihre Eltern und Ihre gesamte Familie wurden ermordet. Ihre Eltern in Treblinka, all die anderen in anderen Konzentrationslagern. Kann die Zeit Wunden heilen, kannst du verzeihen?

Peggy Parnass: Nein, nie. Ich bin manchmal verblüfft, wenn Jüdinnen, die selbst die schlimmsten Dinge schon als Kinder im KZ erlebt haben, in Interviews heute sagen: „Nein, hassen tue ich nicht.“ Ich weiß nicht, wie die das schaffen.

Der Vormund von ihrem Bruder und Ihnen hat Ihren Schuhkarton mit persönlichsten Erinnerungsstücken verbrannt. Sie haben als junge Erwachsene seine noch lebende Frau aufgesucht, um Sie − stellvertretend für ihren verstorbenen Mann − an ihr zu „rächen“, wie Sie es nennen. Aber dann sind Sie unverrichteter Dinge wieder gegangen. Warum?

Ich wollte mich an vielen Leuten rächen. Schon als Kind, als ich klein war, habe ich mir das geschworen. Es gab nicht nur den einen Fall, sondern drei Hauptfälle: Ich wollte mich auch an der Frau rächen, die meine Mutter aus dem Milchladen in Eimsbüttel geprügelt hat, weil sie einer Jüdin nichts verkaufen wollte. Ich stand daneben und sah, was sie meiner süßen, kleinen Mutter antat. Und an der Leiterin des katholischen Waisenhauses, in dem Bübchen für fünf Jahre in Schweden untergebracht war. Sie war eine Sadistin. Jedes Mal, wenn ich Bübchen besuchen wollte, stand sie groß und breit wie eine Trennwand zwischen uns und ließ uns eine Ewigkeit im Unklaren darüber, ob ich zu ihm reindurfte. Lisa hieß sie − ein so weicher Name für eine schreckliche Frau.

In Ihrem Buch „Mut und Leidenschaft“ haben Sie dem Thema „Rache“ ein eigenes Kapitel gewidmet, so wichtig war es offenbar. Warum sind Sie wieder gegangen?

Ich habe in allen drei Fällen erkannt, dass diese Leute inzwischen alt und wackelig geworden waren. Sie waren menschliche Wracks. Sie waren mir unterlegen und ich kann nicht nach unten treten. Wenn sie gleichstark gewesen wären, dann ja. Ich kann sehr hart sein, aber nicht, wenn der andere schwächer ist. Mir war jedes Mal durch und durch elend, ich hätte gern gekotzt, konnte es aber nicht. Ich finde es unerträglich, dass sich auch sonst niemand „gerächt“ hat – nicht in den Militärdiktaturen in Argentinien, nicht in Chile, nicht in Griechenland, nicht in Portugal und auch hier im Nachkriegsdeutschland nicht. Immer wenn eine Diktatur abgelöst wurde, hat weder die nachfolgende Regierung die Folterer bestraft noch die Bevölkerung die Henker gelyncht. Die leben alle immer so weiter, als wäre nichts gewesen. Und in den Massenmörder-Prozessen hier in Deutschland, wenn sie überhaupt stattfanden, waren die Zeugen die Gebrochenen, nicht die Angeklagten. Denen ging es gut.

Wie ist heute das Verhältnis zu Ihrem sieben Jahre jüngeren Bruder Gady, genannt „Bübchen“?

Gefühlt ist er bis heute mein Kind. Wir telefonieren jeden Tag eine Stunde. Er lebt im Kibbuz zwischen Tel Aviv und Haifa. Gestern endlich sind die Fotos von seiner Familie angekommen, auf die ich seit Wochen warte. Große Freude (Peggy holt die Fotos, um sie mir zu zeigen). Wir hatten ja gar nichts, keine Familie. Und heute hat er drei Kinder und neun Enkelkinder. Große Freude! Sie alle sind im Kibbuz geboren.

Belastet Ihre Geschichte Ihre Kinder?

Kein Kind eines Holocaust-Überlebenden kann es leicht haben. Die zweite und dritte Generation werden ja mitbeschädigt. Die meisten Überlebenden haben erst sehr spät, manchmal gar nicht über das Erlebte sprechen können, nicht einmal mit ihren Lebenspartnern. Bübchen und ich waren bis zum Erwachsenwerden immer illegal. Wir sind staatenlos geboren. Wir hatten nichts, wir waren beschissen dran, genau so, wie die Flüchtlinge heute.

Warum sind Sie nach Hamburg zurückgekehrt?

Es war kein Zurückkommen, ich bin hängengeblieben. Ich wollte eigentlich mit meinem Baby nach Schweden, um dort eine Wohnung zu finden. Auf dem Weg dorthin habe ich meine Kusine Urselchen besucht, mein liebster Mensch als Kind. Sie habe ich begleitet an ihrem ersten Tag an der Uni in Hamburg und sofort tolle Leute kennengelernt wie Peter Rühmkorf, Klaus Rainer Röhl und Dick Busse und bin bei denen eingezogen.

Können Sie mit dem Begriff Heimat etwas anfangen?

Nein, so etwas wie Heimat habe ich nicht. Sich Zuhause fühlen verbinde ich am ehesten mit Menschen.

Gibt es etwas, was Ihnen Frieden gibt?

Freundschaft. Meine Liebesverhältnisse waren immer Hass-Lieben, nie etwas Ruhiges. Freundschaft ist für mich das Größte.

Sie waren als Gerichtsreporterin im Prozess gegen Ludwig Hahn, den SS-Standartenführer und obersten Gestapo-Mann in Polen, der 240.000 Morde angeordnet hatte und erst nach jahrelangen Prozessen und Revisionen 1975 zu nur zwölf Jahren Haft verurteilt wurde. Wie haben Sie das ausgehalten?

Ich habe mich jeden Tag mit ihm unterhalten, ich wollte mehr aus ihm herauskriegen. Ich wollte − wie immer − so nah ran wie möglich. Er hat im Prozess rumgejammert, dass er jeden Tag zehn Stunden arbeiten musste. Er hat in dieser Zeit für jeden Einzelnen das Todesurteil angeordnet. Richter, Anwälte und Gerichtspersonal − alle haben vor ihm gebuckelt: „Entschuldigen Sie, dass ich Sie das fragen muss“, haben sie zu ihm gesagt. Ekelhaft war das.

Gibt es Gerechtigkeit?

Im Gericht nicht.

Und im Leben?

Ich kenne einige Menschen, die gerecht sind. Jetzt gerade (am 18./19. September, Anm. d. Red.) haben wir den höchsten jüdischen Feiertag gefeiert: Jom Kippur. Vor diesem Feiertag habe ich höchste Achtung, weil die Begründung so toll ist. An diesem Tag soll man den Leuten verzeihen, die einem im Laufe des Jahres unrecht getan oder einen verletzt haben. Gleichzeitig soll jeder überlegen, was er anderen angetan hat. Mit sich selbst ins Gericht gehen − tolle Idee.

Was empfinden Sie, wenn wie jüngst bei rechten Demonstrationen in Dresden wieder Hitlergruß-Bilder um die Welt gehen?

Ob irgendein Primitiver seinen Arm hebt oder einen Fuß, interessiert mich nicht. Dass sich so etwas wieder in den Köpfen der Leute etabliert, ist schlimm. Ich habe immer gegen Ungerechtigkeit gekämpft, egal gegen wen. Immer auch für Farbige. Wirklich krank machte mich, dass Afrikaner einander millionenfach umbrachten. Dass offensichtlich überall Jeder einen Schwächeren braucht, auf den er herabsehen kann. Juden in Israel kann ich gar nicht verstehen, denn sie müssen es ja besser wissen. Gleichzeitig bin ich sicher, dass wenn die jetzt schwächeren Palästinenser zu Kraft und Macht kommen würden, auch sie ihre Macht sofort missbrauchen würden.

Ist das ein hoffnungsloser Kampf?

Ich habe keine Illusionen mehr. Wenn ich wüsste, wie man die Menschen und die Welt verändern könnte, würde ich sofort damit anfangen. Aber ich weiß es nicht.

Was halten Sie von der Idee, Sie zur Ehrenbürgerin von Hamburg zu machen?

Normalerweise wäre mir das schnuppe, ist es aber überhaupt nicht, weil mütterlicherseits die ganze Familie in Hamburg geboren ist und die ganze Familie zum Ermordetwerden rausgejagt wurde. Da wäre eine Ehrenbürgerschaft ja mal was anderes. Es käme mir vor, als würde meiner Mutter ein Geschenk gemacht. Sonst würde mir das gar nichts bedeuten. Aber darum bedeutet mir das wirklich was.

Zur Person

Peggy Parnass (83) hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem „Prozesse 1970-1978“ (Rowohlt) und erhielt viele Auszeichnungen, unter anderem den Joseph-Drexel-Preis für hervorragende Leistungen im Journalismus (1979), den Fritz-Bauer-Preis (1980), die Biermann-Ratjen-Medaille (1998) und das Bundesverdienstkreuz (2008).