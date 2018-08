Samy Deluxe hat ein neues Album aufgenommen. (dpa)

Hamburg Es ist einer dieser schönen und warmen Tage, die in diesem Sommer gar nicht enden wollen. Wir treffen Samy Deluxe in seinem Restaurant „Gefundenes Fressen“ an der Marktstraße im Karoviertel. Als wir ankommen, sitzt Samy schon draußen vor dem Restaurant auf einer Holzbank. Als er mich begrüßt, ist das „Du“ von Anfang an selbstverständlich. Alle paar Minuten kommt jemand vorbei, grüßt ihn mit Ghetto-Faust. „Hey Man“, sagt Hamburgs berühmtester Rapper dann und hält auf Englisch kurzen Smalltalk: lange nicht gesehen, was machst du, komm mal wieder vorbei! Samy raucht während des Interviews eine einzige selbst gedrehte Zigarette, die er immer wieder anzündet, dann wieder daran zieht und sie in den Aschenbecher legt.

Am 31. August erscheint sein neues Album „SaMTV unplugged“, eingespielt auf dem Museumsschiff MS Bleichen im Hamburger Hafen. MTV Unplugged ist eine vom Fernsehsender MTV ausgestrahlte Konzertreihe, bei der nur die erfolgreichsten Künstler spielen dürfen. In seinem SaMTV Unplugged Konzert spielt Samy 30 Songs aus insgesamt elf Alben ein, die ihn sein Leben lang begleiten. Aber er singt sie nicht allein, sondern interpretiert sie zusammen mit den ursprünglichen Interpreten der Songs neu. Mit an Bord sind zum Beispiel Torch, Stieber Twins, Kool Savas, Max Herre, Beginner und Megaloh. Auch Nena ist mit am Start. Zusätzlich zur Show geht Samy Deluxe im Herbst auf Tour. Ein Gespräch über Rap, Rassismus und einen Hamburger Bürgermeister, dessen Namen keiner kennt.

Samy, du bist 40, hast dich die vergangenen 20 Jahre zu einer deutschen Musikmarke gerappt. Kann man eigentlich als Deutschrapper in Rente gehen?

Samy Deluxe: Warum sollte ich das tun? Musik machen ist das einzige, was ich wirklich gern mache. Ich habe keine anderen Hobbys – außer vielleicht noch malen.

Im ersten Song auf deinem neuen Album „Flagge hissen, Anker lichten“ singst du davon, eine eigene Nation, ein eigenes Land zu gründen, irgendwo da draußen in der Welt. Eine Art Utopia, wo die Welt in Ordnung ist und Gerechtigkeit herrscht. Bist du ein Romantiker?

Mir hat die Idee gefallen, die Leute gleich im ersten Song mitzunehmen auf die Reise. Ich bin zwar ein Hamburger Künstler, aber meine Musikgeschichte hat Einflüsse von der ganzen Welt. Ich habe eine Zeit lang in Amerika gearbeitet und in allen möglichen Ländern der Welt Videos gedreht.

Ist dein Utopia-Land eine Reaktion auf den neuen Nationalismus etwa der AfD oder die europäische Anti-Asyl-Stimmung?

Nein. Ich werde in letzter Zeit häufiger gefragt, ob mich die Stimmung in Deutschland irgendwie schockiert. Aber wenn man schwarz ist, wie ich, ist man nicht von Rassismus überrascht. Weiße Leute sind überrascht, weil sie es immer nur mitkriegen, wenn es in den Medien steht. Das ist der fundamentale Unterschied. Ich habe noch keine Phase erlebt, in der ich dachte: Rassismus ist out. Wenn ich heute einen Song über Rassismus schreiben würde, wäre der in zehn und in 100 Jahren immer noch aktuell. Davon bin ich überzeugt.

Warum ist der deutsche Rap überhaupt dein Ding geworden?

Ich bin in Hamburg-Eppendorf aufgewachsen, einem damals wenig multikulturellen Stadtteil von Hamburg. Ich war der einzige dunkelhäutige Mensch, den ich kannte. In allem hatten meine weißen Freunde Vorteile. Rap war etwas, was ich gut konnte und auch gut verkörpern konnte. Da sahen dann meine weißen Freunde plötzlich albern aus, wenn sie sich die Hose zu tief zogen und die Cap gedreht haben. Ich habe mich von Anfang wohl gefühlt mit dieser amerikanischen Kultur. Es hat mich am meisten geprägt, auch wenn ich vom Essen und von den Umgangsformen her sehr deutsch bin.

Wir müssen über den Echo reden . . .

. . . müssen wir? Den gibt es doch gar nicht mehr (lacht).

Eben drum. Wegen der Rapper Kollegah und Farid Bang und deren die Holocaust-Opfer verachtenden Liedpassage ist der Echo abgeschafft worden, den du selbst zweimal bekommen hast. War das die richtige Reaktion?

Es gab im Deutsch-Rap schon immer unkorrekte Zeilen in jede Richtung. Ein Skandal wird es aber immer nur dann, wenn es um Juden geht, weil die eine starke Lobby haben in Deutschland. Ich finde es gut, wenn sich Leute für Menschenrechte einsetzen. Aber ich finde es verlogen, dass das Recht nicht für alle zu gelten scheint. Über frauenfeindliche Texte regt sich vielleicht eine Feministin in einer Talkshow auf, mehr aber nicht. Genauso ist es mit homophoben Texten. Und es gibt superviele Songs, wo echt geschmacklose Metaphern für Schwarze benutzt werden, worüber sich nie jemand aufgeregt hat. Das ist Deutschland. In Amerika eckst du am meisten an, wenn du was gegen schwarze Leute sagst, weil dort das Thema sehr präsent ist. Ich hätte es begrüßt, wenn auch mal jemand was gesagt hätte, als einige weiße Rapper hochfrequentiert das “N“-Wort ...

... Neger ...

... das „N“-Wort benutzt haben in der Vergangenheit.

Wo hört Kunst auf und fängt Beleidigung an?

Das kann kein Mensch beantworten, weil das immer eine Frage von individueller Betroffenheit ist. In einer Welt mit Meinungsfreiheit, in der man sich der Stilmittel wie Humor, Zynismus und Sarkasmus bedienen kann, kann man es nicht allen recht machen. Jeder Rapper hat seine Ausdrucksform, mit der seine Kunst am besten blühen kann. Vieles im Rap basiert auf Härte, auf Provokation und durch Abgrenzung, weil das cool ist. Und dann kann es passieren, dass du eine Zeile nicht mehr cool findest, weil es dir persönlich nahe geht. Ich kann nur schmunzeln, wenn plötzlich ein Musikpreis abgeschafft wird wegen einer Zeile, die den Leuten nicht gefallen hat, sich aber in deutschen Fußballstadien die Hooligans versammeln.

War es trotzdem richtig, den Musikpreis abzuschaffen?

Es gab in den letzten zehn Jahren schon eine Million Argumente, ihn abzuschaffen. Und jetzt ist diese Zeile plötzlich der Grund. Ich find es schon fast wieder cool, das HipHop es geschafft hat, diesem furchtbaren Preis den Gnadenstoß zu geben. Er war schlecht kuratiert, es war eine schlechte Show und vor allem keine echte Plattform für coole Musik, sondern ein Klüngel unter Musikbossen.

Was ist Heimat für dich?

(lange Pause) Da, wo ich wohne und mein Studio ist. Das ist für mich die Erfüllung von kompletter Freiheit. Ich kann da alles machen, was ich will. Ich habe keine Nachbarn, kann laut sein. Deshalb ist es Heimat. Aber Hamburg ist auch Heimat und jedes Hotelzimmer auch, so lange ich meinen Laptop dabei habe. Ich bin nicht so krass ortsgebunden. Ich könnte mir auch vorstellen, woanders zu leben, wo hochfrequenter die Sonne scheint. Aber diesen einen Ort, an dem ich immer sein möchte, habe ich noch nicht gefunden.

Als Kind bist du wegen deiner Hautfarbe rassistisch beschimpft worden. Wie geht man als Kind damit um?

Ich weiß nicht, ob es da einen richtigen Tipp gibt. Ich mochte Gewalt nie. Ich bin immer einer gewesen, der Konflikte eher mit Worten als mit Fäusten gelöst hat. Nazis sind für mich Leute, die nicht das Privileg haben, die Vorteile einer multikulturellen Gesellschaft sehen zu können, weil sie so verkorkst aufgewachsen sind. Die sind einfach nicht so schlau wie ich und deshalb tun sie mir leid. Ich will lieber Signale setzen, die es dann für die nächste Generation leichter machen. Allein, dass jemand wie ich einer der aktuellen deutschen Dichter ist, ist ja schon mal ein Vorteil.

Dein Vater ist Sudanese und hat deine Mutter und dich verlassen, als du zwei Jahre warst. Wann und wie hast du ihn kennengelernt?

Als ich fünf Jahre alt war, hat er uns in Deutschland kurz besucht. Daran habe ich aber keine Erinnerung. Mit 14 oder mit 16 war ich dann ein paar Wochen im Sudan und wir haben ein oberflächliches Smalltalk-Verhältnis entwickelt. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Dann ist er gestorben.

Inzwischen bist du selber Vater eines zehnjährigen Jungen. Ändert sich der Blick auf den Vater mit dem eigenen Vatersein?

Als ich den Song „Vatertag“ geschrieben habe, hat mich das Thema sehr beschäftigt. Darin habe ich meine ganze Wut auf meinen Vater aus der Sicht eines jungen Vaters verarbeitet, der ich damals war. Ein Jahr später ist er gestorben. Dann habe ich den Song „Vater im Himmel“ geschrieben, der eine Art Entschuldigung dafür gewesen ist, dass − auch wenn man Groll gegen jemanden hegt − es nicht der richtige Weg ist, das in die Welt rauszuballern und auf der Bühne von Leuten feiern zu lassen.

In deinen Songs übst du oft Gesellschaftskritik. In einem Lied heißt es: „Integration ist eine Illusion.“ Siehst du das so?

Je nachdem, wie man es interpretiert. Integration ist keine Illusion, weil sie ja bei mir zum Beispiel eindeutig geglückt ist. Ich hab dunkle Haut, spreche trotzdem die deutsche Sprache, besser als viele mit heller Haut, und bin erfolgreich, einflussreich und reich geworden. Trotzdem wird jeder aufgrund seines Aussehens in Schubladen gesteckt: Du bist die Journalistin mit blonden Haaren, ich der Rapper mit dunkler Haut. Darüber, wie wir sind, sagt das nichts aus. Und egal wie du dich integrierst und dich an alle Gepflogenheiten des Landes anpasst: Wenn die Rahmenbedingungen plötzlich neu definiert werden − wie jetzt durch die Flüchtlingswelle − bist du für viele Leute schnell ein Vergewaltiger, weil du dunkle Haut hast. Insofern bleibt Integration eine Illusion.

Nervt es dich eigentlich, dass du immer wieder zum Thema Rassismus gefragt wirst?

Mich nervt, wenn man nur die Opferrolle sieht. Man muss auch erzählen, was es für ein krasses Privileg ist, darüber hinaus zu wachsen und seine eigene Individualität zu entwickeln. Ich bin froh über jede Erfahrung mit jedem dummen Idioten, sie sind Teil des Weges.

Du rappst „Hamburg ist meine Stadt, egal wo jemand was anderes sagt.“ Andererseits singst Du in „Zurück zu wir“: „Große Stadt. Macht jeden klein“. Was denn nun?

Es ist beides. Ich liebe Hamburg auf jeden Fall, vor allem für den kulturellen Horizont, den ich in dieser Stadt bekommen habe auf Reggae-Partys, Punkrock-Konzerten oder in der linken Szene. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass Großstädte nicht unglaublich gesund sind für Menschen. Ich bin jedenfalls viel ausgeglichener, seitdem ich auf dem Land lebe und etwas Abstand habe.

Wo muss Hamburg aus deiner Sicht besser werden? Was würdest du dem neuen Bürgermeister gern mit auf den Weg geben?

Dem, von dem keiner weiß, wie er heißt? Echt schlimm. Also Olaf Scholz hat ja komplett verkackt mit G20. Uns das anzutun, hat überhaupt keinen Sinn gemacht für die Stadt. Das war ein richtiger Ego-Move und ich hoffe, dass der neue Bürgermeister cooler ist. Wenn ich eines Tages Bürgermeister in Hamburg werde, werde ich extrem viele Jugendhäuser mehr bauen und Kultur nicht so elitär sehen wie es in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Ich finde es schade, dass Hochkultur gefördert und Subkultur immer noch stiefmütterlich behandelt wird. Wenn die die Möglichkeit haben herauszufinden, wo ihre Interessen liegen und darin gefördert werden, wird die Gesellschaft in zehn oder 20 Jahren davon profitieren. Also, du kannst dem Bürgermeister, dessen Namen niemand kennt, ausrichten: Er kann sich auf jeden Fall bei mir melden, wenn er einen Berater für Subkultur sucht.

Würdest du in der Elbphilharmonie spielen wollen?

Ich bin dort schon aufgetreten, im September für eine groß angelegte Initiative für Hamburger Schüler. Ich freue mich mittlerweile auch, wenn ich die Elbphilharmonie sehe, weil es ein unglaubliches Gebäude ist. Allerdings klingt sie scheiße.

Was macht dich wütend?

Ich reg mich nicht wirklich auf, dafür lass ich die Sachen nicht nah genug an mich ran und lass mich nicht provozieren. Ich hab die meiste Zeit einen ausgeglichenen Spirit.

Zur Person: Samy Deluxe wurde als Samy Sorge am 19. Dezember 19 77 in Hamburge geboren. Er wuchs bei seiner Mutter Gisela im Stadtteil Eppendorf auf. Sein Vater, ein Sudanese, verließ die Familie, als Samy zwei Jahre war. Mit 14 Jahren besuchte Samy seinen Vater für ein paar Wochen im Sudan. Es blieb bei einem Smalltalk-Verhältnis, wie Samy es nennt. Sie sahen sich nie wieder, der Vater starb.

Samy Deluxe hat mit der Soul-/R&B-Sängerin Brooke Russell einen Sohn. Das Paar heiratete 2001, ist aber mittlerweile geschieden. Mutter und Sohn leben in den USA. Er gehört zu den erfolgreichsten deutschen Rappern. 2016 macht er mit beim TV-Format „Sing meinen Song“ von Xavier Naidoo.