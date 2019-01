Der Geschäftsführer des Hamburg Airport, Michael Eggenschwiler. (Daniel Bockwoldt/dpa)

Seit gut 15 Jahren ist Michael Eggenschwiler Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Hamburg GmbH. In dieser Zeit konnte der Airport so manchen Steilflug vermelden. Für 2019 sind nach einer leichten Flaute 18 Millionen Passagiere angepeilt. Es gab aber auch Startversuche, die auf Gegenwind stießen. Dagmar Gehm hat ihn zum Gespräch getroffen.

Herr Eggenschwiler, gerade steht der Flughafen wegen des geplanten Ausbaus und wegen Landungen nach 23 Uhr in der Kritik. Der BUND hat sogar Ihren Rücktritt gefordert. Bereitet Ihnen dieser Widerstand Kopfschmerzen?

Bei einem Flughafen in unserer Lage gibt es immer wieder kritische Stimmen. Ich muss aber ganz klar sagen, dass uns sämtliche Genehmigungen vorliegen und wir alle Regularien einhalten. Ich finde es nicht korrekt, uns Dinge zu unterstellen, ohne sie zu belegen. Man lernt aber, damit umzugehen, und wenn jemand einen kühlen Kopf behalten muss, dann bin ich es. Das gehört zu einer Führungsaufgabe.

Können Sie Flughafen-Anrainer verstehen, die sagen: „Der Fluglärm macht mich fertig“?

Wir nehmen das Thema ernst und haben immer viel gemacht − ob es die lärmabhängigen Entgelte sind für Airlines, durch die laute Flugzeuge deutlich mehr bezahlen oder gar nicht mehr fliegen dürfen, oder ob wir viel Geld investiert haben in Lärmschutzmaßnahmen. Bei verspäteten Flügen am Abend haben wir die Entgelte massiv angehoben und in den letzten Monaten intensiv mit den Airlines gesprochen, wie sie ihre Flugpläne so anpassen, dass sie Verspätungen nach 23 Uhr reduzieren. Das ist uns in den letzten drei Monaten richtig gut gelungen. Von Oktober bis Dezember gab es fast 20 Prozent weniger verspätete Flüge als im Vorjahr, im Dezember sogar 37 Prozent.

Wünschen Sie sich schon mal, dass der Flughafen in Schleswig-Holstein liegt?

Um das zu tun, bin ich zu sehr Realist. Wir müssen damit leben, was wir haben, und unser Standort ist gut, weil er genau dort ist, wo die meisten unserer Passagiere auch leben. Die Anfahrt zum Flughafen Hamburg ist richtig kurz, 60 Prozent der Passagiere wohnen in unmittelbarer Nähe des Flughafens, das heißt, in 30 bis 40 Minuten Fahrzeit. Etwa 30 Prozent unserer Passagiere kommen aus Schleswig-Holstein, dazu noch zehn Prozent aus Niedersachsen, Dänemark, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen.

In einem Interview mit unserer Zeitung hat Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen gefordert, der Hamburg Airport solle ein internationaler Flughafen werden...

Wir sind ein internationaler Flughafen. Zehn Prozent ist Langstreckenverkehr und 90Prozent Europaverkehr. Wir sind sehr gut an die großen Drehkreuze angebunden, sodass unsere Passagiere mit nur einmal Umsteigen über 1000 Ziele erreichen können. Der Flughafen Hamburg selbst ist nicht gebaut als Drehkreuz, das werden wir nie sein. Aber der Markt für die ein oder andere Langstrecke ist da, Potenzial sehe ich zum Beispiel in Richtung China, da fehlen im Moment noch die Verkehrsrechte. An uns liegt es nicht.

Ist Hamburg für Sie eine Weltstadt?

Hamburg ist eine Stadt, die einen Weltruf verdient. In meinen Augen könnte sie aber mit etwas mehr Selbstbewusstsein in der Welt präsent sein. In den USA ist sie nicht so bekannt wie München, Heidelberg oder Berlin. Das finde ich schade, weil Hamburg wirklich viel zu bieten hat. Besucher sind immer wieder begeistert.

Sie bekleiden verschiedene Nebenämter, darunter als Honorarkonsul der Schweiz für Hamburg und Schleswig-Holstein. Wie viel Zeit können Sie von Ihrem Hauptberuf dafür abzweigen?

Das Konsulat ist praktischerweise hier in meinem Flughafenbüro untergebracht. Ich muss mich so organisieren, dass mein Hauptberuf nicht darunter leidet. Es gibt zum Beispiel Tätigkeiten, bei denen ich beides kombinieren kann. Die klassische konsularische Tätigkeit, wie Pässe ausstellen, wird durch die Botschaft in Berlin gemacht. Das Honorarkonsulat ist die Vertretung der Schweiz, aber keine offene Anlaufstelle. In Hamburg und in Schleswig-Holstein leben 4000 bis 5000 Schweizer, und es gibt auch Schweizer Vereine.

Wären Sie gern Pilot geworden?

Als Schüler wollte ich mal Pilot werden. Aber heute bin ich eigentlich froh, dass ich es nicht geworden bin, weil ich glaube, dass ich in meinem jetzigen Beruf mehr Abwechslung habe, als ich es als Pilot gehabt hätte. Ich hatte aber schon immer ein Faible für die Luftfahrt − eine spannende Branche, die Leute zusammenbringt, die international ist, die auch inhaltlich eine große Vielfalt bietet.

Besitzen Sie einen Flugschein?

Ja, ich habe einen Flugschein als Privatpilot für kleine, einmotorige Maschinen. Ich fliege aber wenig, nur zwischendurch mal.

Wo und wie können Sie am besten entspannen?

Ich bin gern in der Natur. Ob an der Elbe, an Nord- oder Ostsee. Weil ich in der Natur runterkommen kann und den Kontrast zum hektischen Alltag finde. Ich muss aber nicht drei Monate in eine Berghütte oder auf eine einsame Insel mit zwei Kerzen und drei Büchern.

Was ist Ihr Lieblingsziel?

Ich bin ganz gern in den USA - ein faszinierendes Land mit viel Freiheit. Ich war aber auch relativ früh schon in China und habe die beeindruckende Entwicklung der letzten 25 Jahre miterlebt.

Was gefällt Ihnen an Hamburg?

Es ist eine Stadt mit sehr viel Grün, sehr viel Wasser, einer wirklich schönen Architektur und einer großen Vielfalt. Die Hamburger haben eine sehr angenehme Art. Auch wenn viele sie als zurückhaltend ansehen, empfinde ich die Art des Umgangs als äußerst wertschätzend.

Was vermissen Sie hier?

Dass ich am Wochenende nicht meine Skier aufs Auto packen und irgendwo Ski fahren kann. Mehr nicht. Die Lebensqualität ist vergleichbar gut wie in der Schweiz, wir kriegen hier auch die klassischen Schweizer Produkte.

Welche Eigenschaften braucht man, um in dieser Position schon so viele Jahre zu bestehen?

Sie brauchen ein Interesse an einer ganzen Breite von Themen. Von den betriebswirtschaftlichen bis hin zu flugbe-trieblichen, technischen und politischen Themen. Sie müssen auch den Umgang mit rund 2100 Mitarbeitern lieben.

Man muss sich selbst treu bleiben. Wenn man wie ich vom Typ her eher ruhig ist, sollte man das auch sein und keine Rolle nachleben. Für mich ist authentisch zu sein das Wichtigste. Dass man berechenbar und verlässlich ist und die Mitarbeiter wissen, woran sie sind.

Also, dass man beständig ist in seiner Meinung?

Ja, aber ich finde es ganz wichtig, dass man auch zuhört. Man muss eine eigene Meinung haben, klar, aber man muss auch akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt und auch mal zugeben können, dass jemand eine bessere Argumentation hat. Ich habe zwar eine eigene Vorstellung, aber wenn jemand belegen kann, dass es einen anderen, besseren Weg gibt, habe ich kein Problem zu sagen: „So machen wir das!“

2018 ist die Verbindung mit United nach Newark weggefallen. Wann gibt es wieder einen Direktflug in die USA? Und/oder weitere Interkontinentalflüge?

Zurzeit haben wir Dubai zweimal am Tag mit Emirates; einmal mit dem Airbus A380, einmal mit der Boeing 777. Was die USA betrifft, führen wir verschiedene Gespräche. Der Verkehr muss ganzjährig gut laufen, damit es sich rechnet. Mit der neuen Flugzeugentwicklung der A321 Long Range für 200 Passagiere lässt sich die Ostküste der USA von Hamburg aus gut erreichen. Wir setzen auf diese neuen Flugzeugmodelle, die Langstreckenverbindungen auch abseits der großen Drehkreuze attraktiv machen. Wir warten lieber, bis wir ein gut vorbereitetes Projekt haben, das dann auch die Chance auf längerfristigen Erfolg hat.

Zur Person:

Der gebürtige Schweizer Michael Eggenschwiler (60) studierte an der Hochschule St.Gallen BWL, Fachrichtung „Verkehr und Fremdenverkehr“, wo der Basler als Assistent im Institut für Fremdenverkehr und Verkehrswirtschaft arbeitete, bevor er ab 1983 diverse Führungspositionen bei der Crossair und der Swissair bekleidete. 2003 ist er als Geschäftsführer bei der Flughafen Hamburg GmbH, seit 2005 als Vorsitzender der Geschäftsführung.

Daneben bekleidet der Flughafenchef mehrere Nebenämter, unter anderem im Präsidium der ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen), im Präsidium des BDL (Bundesverband Deutscher Luftverkehrswirtschaft) und als Honorarkonsul der Schweiz für Hamburg und Schleswig-Holstein.

Michael Eggenschwiler ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Hamburg.