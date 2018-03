Hector (François Vincentelli) muss sich entscheiden: Will er mit seinem Freund eine Familie gründen - oder will er zurück zu seiner Ex? (ARTE / B. Linder / Italique Production)

„Toll, du bist ein richtiger Arzt geworden. Hätte ich nicht für möglich gehalten, so wie du dich aufgeführt hast.“ Autsch! Aber Louise (Julia Faure) hat tatsächlich allen Grund, sauer zu sein auf ihren Ex-Freund Hector (François Vincentelli), der sie jetzt, nach einem kleinen Unfall, im Krankenhaus versorgen muss. Mehrere Jahre hatten sich die beiden nicht mehr gesehen, und so weiß Louise auch nicht, dass der Mann, den sie sich einst erwählt hatte, nun selbst mit einem Mann zusammenlebt. Fünf Jahre sind Hector und Jérémie (Olivier Barthélémy) schon ein Paar, so lange, dass sie sich nun an die Familienplanung machen: Zusammen mit ihrer lesbischen Mitbewohnerin Anna (Camille Chamoux) wollen sie Eltern werden.

Dass ausgerechnet jetzt Louise in Hectors Leben auftaucht, passt dem Arzt gar nicht. Zumal er noch immer Gefühle für sie hegt. Bald wird aus einem hitzigen One-Night-Stand eine Affäre - von der Jérémie freilich nichts mitbekommen soll. Was gar nicht so einfach ist. Und so ist die sympathische, französische Serie „Ich liebe euch!“ nicht nur eine Bestandsaufnahme über Beziehungsmodelle im Jahr 2018, sondern auch immer wieder eine ziemlich lustige Angelegenheit, Slapstickeinlagen inklusive. ARTE zeigt alle drei Folgen am Stück.