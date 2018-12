"Ich fühlte mich schrecklich, ich hatte Angst, ich war beschämt", gesteht Monica Lewinsky in der Doku "The Clinton Affair". (Getty Images)

Im Januar 2019 ist es 20 Jahre her, dass sich der damalige US-Präsident Bill Clinton vor Gericht verantworten und ein Amtsenthebungsverfahren über sich ergehen lassen musste. Nicht nur war er erst der zweite Präsident überhaupt, dem dieses Schicksal drohte, auch war der Grund dafür wenig rühmlich: Angeklagt wegen Meineids und Behinderung der Justiz, sorgte Clinton mit der Lewinsky-Affäre 1999 für einen der größten Skandale der US-Geschichte.

Die in den USA bereits hochgelobte US-Dokuserie „The Clinton Affair“ lässt die damaligen Ereignisse nun auch im deutschen Fernsehen Revue passieren. Der Pay-TV-Sender A&E zeigt die siebenteilige Dokumentation von Oscarpreisträger Alex Gibney („Taxi zur Hölle“, „Dirty Money - Geld regiert die Welt“) ab 25. Februar 2019 immer montags, um 20.15 Uhr, als deutsche TV-Premiere. Exklusiv kommt darin ausführlich auch Monica Lewinsky selbst zu Wort, jene Praktikantin im Weißen Haus also, mit der Clinton eine Affäre einging, die ihn fast das Amt kostete.

"Ich fühlte mich verantwortlich für alles", gesteht Monica Lewinsky im Film. (Getty Images)

Die heute 45-Jährige legt in der Dokumentation offenherzig dar, wie sehr ihr die Situation zusetzte. „Ich fühlte mich schrecklich, ich hatte Angst, ich war beschämt“, gesteht sie im Gespräch. „Ich hatte Angst, was das für meine Familie bedeutete. Zu dieser Zeit war ich noch in Bill verliebt. Ich fühlte mich verantwortlich für alles.“

Mit insgesamt über 50 Gesprächspartnern und anhand von exklusivem Archivmaterial beleuchtet der Film den Skandal vom Anfang bis zum für Clinton überaus akzeptablen Ende.