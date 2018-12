Warum sind Sie 2014 zurück nach Sierra Leone gekommen?

Yvonne Aki-Sawyerr: Weil die Zahl der Ebola-Fälle immer weiter stieg und ich mich gezwungen fühlte, vor Ort zu helfen und nicht nur aus dem Ausland heraus.

Ebola hat vielen Familien ihre Ernährer genommen. Diese Familien kämpfen noch immer damit, ihre wirtschaftliche Basis zu finden. Einige Geschäfte, die zur Ebola-Zeit geschlossen werden mussten, haben nicht wiedereröffnet. Aber wenn man nicht direkt mit Ebola-Überlebenden oder Familien von Toten zu tun hat, ist es auch möglich, die Tragödie zu vergessen, die wir vor vier Jahren erleben mussten.

Ich glaube, es hängt stark von der Unterstützung ab, die man bekommt. Ich bin die Mitgründerin von SLWT, einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich um 50 Ebola-Waisen unter fünf Jahren gekümmert hat. Ich selbst habe eine Ebola-Überlebende informell adoptiert, die ich in einem Behandlungszentrum im November 2015 getroffen habe. Sie hat 16 Familienmitglieder verloren. Ich habe ihre Schulgebühren bezahlt, und jetzt wird sie ihren Uni-Abschluss machen. Es gibt viele Geschichten wie diese, aber die Unterstützung ist nicht systematisch. Die Erfahrung eines jeden von Ebola betroffenen Menschen ist traurigerweise sehr unterschiedlich.

Ganz klar die Enge in der Stadt. In Freetown leben gut eine Million Menschen nach dem Zensus von 2015. Mehr als 15 Prozent der gesamten Bevölkerung von Sierra Leone leben in dieser Stadt, und es werden jedes Jahr 4,2 Prozent mehr. Der Zuzug übt einen enormen Druck auf die Wohnsituation aus. Das wiederum hat schreckliche Folgen für die Umwelt. Freetown ist umgeben von Bergen und vom Meer. Wenn Menschen nach einem Ort zum Leben suchen, werden also entweder die Wälder oder die Küste zerstört. Wenn die Bäume abgeholzt werden und es stark regnet – und wir haben die heftigsten Regen des gesamten Kontinents hier –, gibt es Erdrutsche. So wie jenen im Sommer 2017, bei dem sehr viele Menschen gestorben sind. Die Überbevölkerung der Stadt hat aber auch Folgen für die Gesundheit, weil die sanitäre Situation schlecht ist.

Wir müssen Häuser zur Verfügung stellen. In einem größeren Ausmaß als bislang. Wir haben 72 anerkannte Slums in Freetown, ganze 35 Prozent der Einwohner Freetowns leben in informellen Siedlungen. Die sind gut aufgestellt in eigenen Organisationen. Deren Motto ist: verbessern, wo möglich, umsiedeln, wenn nötig. Wir müssen mit den Menschen zusammen, in Partnerschaft, neue Wohnmöglichkeiten finden.

Allein heute hatte ich drei Treffen zu diesem Thema. Ich überlege, wie wir es hinbekommen, dass es eine Tür-zu-Tür-Müllabfuhr in Freetown gibt. Es fehlt einerseits das Bewusstsein, dass Müll nicht in Flüsse geworfen werden sollte. Andererseits fehlen Alternativen, es gibt schließlich bislang kein Müllmanagement. Gerade einmal ein Viertel des Mülls landet überhaupt auf einer Halde. Das sind bislang auch keine technisierten Deponien, was wir dringend ändern müssen.

(Sie holt ihr Handy heraus und zeigt ein Foto eines orangenen Abfalleimers.) Dies ist ein Prototyp einer Mülltonne, die gerade hergestellt wird. Nächstes Mal, wenn Sie nach Freetown kommen, werden Sie die hier sehen.

Ja. Momentan haben wir das Geld für die Mülleimer noch nicht. Aber ich arbeite daran. Deshalb versuche ich unsere Einnahmen zu erhöhen. Die meisten Leute zahlen keine Steuern. Die Menschen glauben, sie bekommen ohnehin nichts für ihr Geld. Das Vertrauen in die Verwaltung ist seit vielen Jahren gestört. Aber ohne Steuern können wir auch nichts investieren. Außerdem versuche ich, die Arbeit der Behörden effizienter und transparenter zu machen. Das wird nicht über Nacht funktionieren. Aber wir machen einen Zeitplan für die nächsten vier Jahre.

Sehr schwierig. Der Grund, weshalb ich hier sitze, ist: Ich war müde, meine Stadt im Chaos zu sehen. Ich war weder Politikerin noch Mitglied einer Partei. Ich komme aus der Privatwirtschaft und habe es immer abgelehnt, Bestechungsgelder zu zahlen. Und ich weiß, was einen diese Haltung kosten kann. Ich möchte das Leben der Menschen verändern. Deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, meiner Stadt zu dienen. Ein Paradigmenwechsel lässt sich aber nur bewirken, wenn man Menschen inspiriert und ihnen zeigt, dass es anders geht.

Ja. Hier im Rathaus zum Beispiel. Meine Mitarbeiter sind höchst motiviert, wollen vieles anders machen. Wir bauen gerade ein Kontrollsystem auf mit regelmäßigen Finanzberichten, für mehr strukturelle Transparenz.

Wir haben mehr als 300 Schulen in Freetown. Für diese wird die Regierung die Gebühren zahlen. Wir sind dankbar dafür. Auch als Mutter finde ich das gut. Ich warte aber nicht darauf, was andere machen. Bildung ist ein enorm wichtiges Thema für mich. Als Stadt sind wir verantwortlich für Grundschulen und Schulen bis Klasse 9. Ich möchte jede einzelne besuchen.

Freetown ist die größte Stadt, trägt zu 30 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt des Landes bei. Verglichen mit anderen Städten in Sub-Sahara-Afrika haben wir allerdings wenige Jobs, die ausländische Devisen bringen. Das möchte ich ändern. Der Fokus soll dabei auf dem Tourismus liegen. Wenn wir Freetowns touristisches Profil schärfen, in die touristische Infrastruktur investieren, wird das automatisch Arbeitsplätze schaffen.

Wir machen keine Werbung. Haben Sie jemals von Freetown oder Sierra Leone in Bremen gehört, außer zur Ebola-Zeit? Es gab bisher keine Strategie zur Vermarktung. Diese Strategie entwickeln wir nun. Wir müssen uns ­besser verkaufen. Kürzlich schickte mir der Vizepräsident eine Whatsapp-Nachricht. (Holt wieder ihr Telefon hervor und zeigt ein Bild.) Er möchte Sierra Leone für einige Länder visafrei machen. Ich unterstütze das vollkommen.

Die Fragen stellte Carolin Henkenberens.

Zur Person

Yvonne Aki-Sawyerr (50) ist seit März 2018 Bürgermeisterin von Sierra Leones Hauptstadt Freetown. Sie wuchs in der Stadt auf und studierte am Fourah Bay College Wirtschaft, ging danach nach London, wo sie einen Master in Internationale Beziehungen absolvierte. Mit ihrem Mann führte die Investment-Expertin ein Unternehmen für Infrastrukturprojekte in Sierra Leone. 2014 kehrte sie in ihre Heimat zurück und leitete die Planung im Nationalen Ebola-Response-Zentrum, das die Aktivitäten gegen Ebola koordinierte. Nach der Ebola-Krise arbeitete sie für den damaligen Präsidenten Ernest Bai Koroma. Aki-Sawyerr gehört der Partei All People‘s Congress (APC) an.