Kommt zwar aus dem Computer, sieht aber ein bisschen aus wie ein Darsteller im billigen Fell-Kostüm: Sonic als Leinwand-Star. (Paramount Pictures / SEGA)

Mit seinem rasenden Igel Sonic wollte SEGA 1991 einen Gegenpol zu Nintendos Jump'n'Run-Hosenmatz Mario und ein Maskottchen für sein 16-Bit-System Mega Drive etablieren. An den Erfolg des NES- und Super-Nintendo-Klempners konnte Sonic zwar nie heranreichen, aber die blitzschnellen Hüpfspiele um den blauen Blitz unterstrichen geschickt den wichtigsten Pluspunkt der Hardware: Während das zwei Jahre später veröffentlichte Super Nintendo den deutlich stärkeren Grafik- und Sound-Chip vorweisen konnte, war der Mega-Drive-Prozessor fast doppelt so schnell getaktet - darum stand das System schnell in dem Ruf, eine Spezial-Konsole für schnelle Action-Spiele zu sein. Wo Mario gemächlich von Hindernis zu Hindernis hopste, da preschte Sonic mit Überschall durch knallbunte, einer Achterbahn ähnelnde Level-Konstruktionen, um seine Tierfreunde vor dem Zugriff des durchgeknallten Dr. Robotnik zu beschützen.

Weil sich SEGA 2001 aus dem Konsolen-Geschäft zurückzogen hat, spielt Sonic inzwischen nur noch eine untergeordnete Rolle, aber wacker gehalten hat sich der freche Igel dennoch: Noch immer erscheinen regelmäßig Jump'n'Run-Ausflüge um das einstige Hardware-Maskottchen, außerdem hat der stachelige Held schon erfolgreiche Genre-Seitensprünge ins Reich der Rennspiele absolviert und sich an der Seite Ex-Nebenbuhler Mario eingefunden, um mit ihm zusammen bei den Olympischen Spielen anzutreten.

Ein Lichtblick? Jim Carrey spielt Sonics Erzfeind Dr. Robotnik - und scheint dabei eine zumindest halbwegs überzeugende Figur zu machen. (Paramount Pictures / SEGA)

CGI-Igel trifft auf Hollywood-Ulknudel

Jetzt - fast 30 Jahre nach seinem Debüt - bekommt das Kerlchen seinen eigenen Kinofilm. Eine (allerdings zweifelhafte) Ehre, die seinem Kollegen Mario schon während der 80er-Jahre zuteilwurde. Der von Paramount produzierte „Sonic: The Hedgehog“-Film verwandelt den weltberühmten Igel in eine computeranimierte Figur, weicht dabei allerdings gehörig von der Spiele-Vorlage ab: Der Realfilm-Sonic hat trotz CGI-Naturell eine überraschend menschliche Figur - fast so, als würde ein Darsteller im plüschigen Jogging-Anzug über das Set marschieren. „Sonic“-Fans reagieren bisher überwiegend negativ auf den ersten richtigen Trailer zum für November angekündigten Streifen. Positiv aufgenommen wurde dagegen die Besetzung von Sonics Erzfeind Dr. Robotnik: Der schnauzbärtige Maschinen-Schmied wird im Film von Jim Carrey gespielt. Damit ist „Sonic“ der erste große Leinwandauftritt, den der Comedian seit Jahren absolviert: Nach „Kick-Ass 2“ sowie „Dumm und Dümmehr“ verschwand Carrey für einige Zeit von der Bildfläche, um private Probleme aufzuarbeiten und sich der Malerei zu widmen.

Ob die prominente Besetzung des Bösewichts den eigenwilligen Film retten kann, ist allerdings fraglich: Für den „Super Mario Bros.“-Film von 1993 brillierte Dennis Hopper in der Rolle von Marios Intimfeind Bowser - und mit Bob Hoskins als Hupf-Klempner war sogar die Titelrolle erstklassig besetzt. Trotzdem fiel der Film aufgrund seines schwachen und zu weit von der Vorlage entrückten Skripts beim Publikum durch.