Rückkehr auf die Sportbühne: Für ein Benefiz-Spiel der "Champions for Charity" schnürt die Basketballlegende Dirk Nowitzki die Fußballschuhe. Sport1 zeigt das Spiel aus der Leverkusener BayArena am Sonntag, 21. Juli, live ab 18 Uhr. (Getty Images)

Als im AT&T-Center in San Antonio am 11. April nach dem Match zwischen den San Antonio Spurs und den Dallas Mavericks die Schlusssirene ertönte, endete auch eine der größten Karrieren der NBA-Geschichte. Mit Dirk Nowitzki trat ein Spieler ab, der die Basketballliga 20 Jahre lang geprägt hatte. Nun kehrt der gebürtige Würzburger zurück auf die sportliche Bühne. Diesmal sind jedoch seine fußballerischen Qualitäten gefragt. In dem Benefiz-Kick (Sonntag, 21. Juli, 18 Uhr, Sport1) trifft der 41-Jährige mit seinem Team auf Rennfahrer Mick Schumacher und dessen Mitspieler. Die Erlöse des Spiels in der Leverkusener BayArena, das zu Ehren von Michael Schumacher ausgetragen wird, fließen in die Kassen des 41 Campus Projekts der Dirk Nowitzki Stiftung und Projekten der Keep Fighting Foundation der Familie Schumacher.

Im Vorlauf des Spiels sendete Mick Schumacher eine Kampfansage an die Basketballlegende und meinte: „Im Basketball hat er absolute Bestmarken gesetzt, bei unserem Benefiz-Spiel droht ihm aber wieder eine Niederlage.“ Nowitzki ging darauf nicht ein und meinte stattdessen: „Auch wenn ich nicht das größte Fußballtalent bin, macht es immer viel Spaß, und ich werde mein Bestes geben.“ Außerdem betonte er, er freue sich, nach Deutschland zurückzukommen. Motiviert dürfte Nowitzki aber allemal sein. Schließlich musste sich der 41-Jährige beim letzten Benefiz-Spiel der „Champions for Charity“ 2017 knapp geschlagen geben.

Machte bisher vor allem im Fahrercockpit auf sich aufmerksam: Mick Schumacher. Beim Benefiz-Kick will er seine fußballerischen Qualitäten unter Beweis stellen und mit seinem Team gegen die Mannschaft von Dirk Nowitzki gewinnen - mit prominenter Unterstützung von Sven Hannawald, Patrick Owomoyela und vielen mehr. (Lars Baron/Getty Images)

Der Einladung von Dirk Nowitzki und Mick Schumacher wollen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche fußballbegeisterte Sportler nachkommen. Neben Ex-Nationalspieler Patrick Owomoyela und Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen sind auch der einstige Skisprung-Star Sven Hannawald, der Basketballer Jan Jagla und Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste mit am Ball. Gemeinsam machen sich die Sportler daran, das Einspielergebnis von 2017 - immerhin 100.000 Euro - zu toppen.