Never Again - Amerikas Jugend gegen den Waffenwahn - Di. 11.06. - ARTE: 20.15 Uhr „Never Again - Amerikas Jugend gegen den Waffenwahn“

„Ihr werdet alles sterben. Peng, Peng, Peng!“

Andreas Schoettl

Massenmord durch Amokläufe: Das geschah in den USA zuletzt in immer kürzeren Abständen. Mitverantwortlich für die blutigen Schockmomente ist nach Ansicht vieler der Waffenwahn der Amerikaner. Auch die US-Jugend fordert nun schärfere Waffengesetze.