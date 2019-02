Das Pink ihrer Kunstfigur Cindy aus Marzahn trägt Ilka Bessin nicht mehr. Die ehemalige "Prinzessin aus dem Plattenbau" mag es nun farbenfroher. Sie widmet sich der Gartenarbeit. (TVNOW / Bernd-Michael Maurer)

Etwas ruhiger ist es um sie geworden. Seit Ilka Bessin ihre sehr erfolgreiche Kunstfigur der Cindy aus Marzahn 2016 aufgab, wirkt sie im Fernsehen nicht mehr so allgegenwärtig wie einst. Mehr als zehn Jahre lang verging kaum eine Comedy-Sendung ohne einen Auftritt der Cindy in Pink. Sogar bei „Wetten, dass ..?“, wo sie als Assistentin gebucht war, mischte sie mit. Oder als Sidekick bei „Promi Big Brother“. Die „New York Times“ widmete der „Walküre von einer Frau“ im Dezember 2012 einen Artikel.

Ilka Bessin wollte die Rolle als Cindy nicht tot spielen - so begründete die Komikerin jedenfalls den Abschied von ihrer ganz persönlichen Erfolgsstory. Die berufliche Neuausrichtung der 47-Jährigen blieb bislang eher bemüht. Im Juli 2017 war sie Reporterin zum Thema „Soziale Ungerechtigkeit in Deutschland“ bei „Stern TV“. Ihre neue Tournee sagte sie vor wenigen Tagen ab. Erst im Dezember soll sie nachgeholt werden.

Als Jurorin neben dem Landschaftsarchitekten Bernd Franzen soll Ilka Bessin darüber entscheiden, welche Kandidaten-Teams ihre Gärten schöner umgestaltet haben. (TVNOW / Bernd-Michael Maurer)

Was bis dahin sonst so auf der Agenda steht? Unter anderem Gartenarbeit! Bei RTL führt Ila Bessin ab 10. März, sonntags gegen 15.40 Uhr, durch eine neue Doku-Soap. Von „Ran an den Rasen - Das Gartenduell“ sind zunächst sechs Folgen zunächst geplant. Bessin wird als Jurorin neben dem Landschaftsarchitekten Bernd Franzen darüber entscheiden, welches von jeweils zwei Kandidaten-Teams den eigenen Garten schöner zu einer Wohlfühloase in Grün umgebaut habe. Exakt 72 Stunden und ein Budget in Höhe von 4.000 Euro haben die „Gartenduellanten“ zur Verfügung.

Die ehemalige „Prinzessin aus dem Plattenbau“ sieht in ihrer neuen Aufgabe im Grünen nicht weniger als eine Herzensangelegenheit. Die Künstlerin, die sich als heimatverbunden beschreibt, hat aus ihrer Vorliebe fürs Grüne nie einen Hehl gemacht. Zuletzt erzählte die im brandenburgischen Luckenwalde geborene und aufgewachsene Komikerin in einem Interview: „Ich fahre im Sommer auch immer zum Kniffeln im Garten nach Hause. Ich liebe das einfach.“