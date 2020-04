Ein Statement: Shelby Lynne, seit über 30 Jahren im Musikgeschäft, nennt ihr inzwischen 16. Album schlicht "Shelby Lynne". (Everso Records / Thirty Tigers / Amanda Demme)

Der große internationale Durchbruch ist Shelby Lynne bislang nicht gelungen. Dabei ist die US-Musikerin und Songschreiberin schon eine Weile im Geschäft und kann auf einige Erfolge zurückblicken. Schon 2001 gewann sie einen Grammy als „beste Newcomerin“ - obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits einige Alben veröffentlicht hatte, darunter die Platte „I Am Shelby Lynne“ (1999), mit der sie es auch hierzulande in die Charts schaffte. Auch das von Dusty Springfield inspirierte Werk „Just A Little Lovin'“ (2008) erzeugte einige Aufmerksamkeit, ebenso wie Lynnes Kinodebüt als Carrie Cash in der berühmten Johnny-Cash-Filmbiografie „Walk the Line“ (2005). Nun erscheint ein selbstbetiteltes neues Album, welches gleichzeitig ihr erstes Solowerk seit 2015 ist.

Man kann davon ausgehen, dass Shelby Lynne auch mit diesem Album nicht die ganz großen Massen mobilisieren wird. Es mangelt den Stücken keineswegs an Qualität. Aber sie fordern den Hörer in ihrer Unmittelbarkeit und emotionalen Offenheit heraus. Laden ihn ein, in das Wohnzimmer einer ihm nicht vertrauten Person zu schauen und dort auch Dinge zu sehen, die tief in das Innere blicken lassen.

„Shelby Lynne“ ist eine Sammlung introvertierter, vor allem aber ungeschönter Momentaufnahmen. Mal wirken sie kontemplativ, mal zuversichtlich, mal glaubt man, zwischen den Anschlägen des Pianos und den schweren Silben unterschwellige Wut zu vernehmen. Ein Song wie „Weather“ wühlt die 51-Jährige innerlich auf, das spürt man in jedem gesungenen Ton. Im enorm dichten Titel „Revolving Broken Heart“ möchte man den Atem anhalten, so eindringlich und gleichzeitig leise elegant schwebt der Song dahin.

„Shelby Lynne“ ist ein Album für die stillen Stunden.

So abrupt das Album mit „Strange Things“ beginnt, so viel Zeit lässt es sich im weiteren Verlauf. Die meisten Instrumente - inklusive eines Saxofons, das in „My Mind's Riot“ Farbtupfer setzt - spielt Lynne selbst. Zu den Begleitmusikern zählt unter anderem der Keyboarder Benmont Tench (Tom Petty & The Heartbreakers). Textlich hingegen kollaborierte Lynne, die ältere Schwester von Sängerin Allison Moorer, mit der Regisseurin und Autorin Cynthia Mort; Ausgangspunkt war Morts bislang unveröffentlichter Film „When We Kill The Creators“, in welchem Shelby Lynne selbst auch mitspielt.

Im Mittelpunkt steht inhaltlich das ewige Spannungsfeld zwischen Kunst und Kommerz. Allerdings sollte das Album nicht als Soundtrack im herkömmlichen Sinne verstanden werden. Der Film ist lediglich eine Inspirationsquelle. Die elf Songs auf „Shelby Lynne“ entstanden laut Aussage der Musikerin zu verschiedenen Zeiten unter sehr unterschiedlichen Umständen. Dass sie trotz der stilistischen und entwicklungsgeschichtlichen Vielfalt auch am Stück funktionieren, spricht für die Qualität dieses in jedem Falle außergewöhnlichen, aber nicht einfachen Albums.