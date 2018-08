Marteria & Casper - 1982 (Zwei Bernds tanken Super / Sony Music)

Die Geschichte der Kollabo-Alben im deutschen Rap ist eine zwiespältige. Meistens war die Vorfreude wesentlich gewaltiger als der Sound der jeweiligen Platten. Ob Haftbefehl und Xatar oder Sido und Savas: Oft hört sich beim Zusammenbringen zweier Welten vieles nach Kompromiss an. Dementsprechend sollte man die Erwartungen an „1982“, das gemeinsame Album von Casper und Marteria, auch nicht zu hoch ansetzen. Gespannt ist man natürlich trotzdem, weil beide Musiker ihre ganz eigenen Visionen von Ästhetik und Sound haben.

Casper und Marteria fangen ganz gemächlich an, arbeiten sich auf „1982 (Als ob's gestern war)“ an den eigenen Biografien ab und pendeln zwischen schönen Details und etwas wirren Aufzählungen, die zumindest den Durchschnitts- und Gelegenheitshörer verwirren dürften. Oder weiß gerade jemand ohne zu googlen, wer Bjet ist?

Lange war es so etwas wie ein Running Gag, nun ist es doch passiert: Marteria (links) und Casper haben ein gemeinsames Album aufgenommen. (Christian Hedel)

Aber geschenkt, denn die erste opulente Single „Champion Sound“ ist mittlerweile im Ohr angekommen und hat es sich dort bequem gemacht. Das langgezogene „Ö“ in „Champiööön“ ist viel zu albern, um es nicht mitgrölen zu wollen. Die zweite Single „Supernova“ mit ihren ewig langen Flächen klingt hingegen immer noch wie ein Marteria-Song, auf den sich Casper irgendwie verirrt hat. Da helfen auch die Synthie-Fanfaren nicht.

Viel intensiver wirkt die beunruhigende Melodie von „Willkommen in der Vorstadt“, die wie eine Katze mit funkelnden Augen durch spärlich beleuchtete Gärten schleicht. Die überspitzte Darstellung der Vorstadt-Gefahr ist genau der wohltuende Gegensatz zur Großstadtromantik, den man von dem Bielefelder und dem Rostocker so gut kennt.

Aus der verschwörerischen Stimmung brechen die beiden mit „Adrenalin“ dann wieder vollständig aus. Dieser Wahnsinnsbrecher ist auf Bass gebaut und klingt ein wenig wie ein Überbleibsel vom Casper-Nebenprojekt „Gloomy Boyz“. Bei so viel Gewalt stört es nicht mehr, wie offensichtlich der Song auf Live-Performances abzielt. Während der Bridge wird im Hintergrund der Klatschtakt vorgeben und dann der Songtitel buchstabiert. Und eigentlich geht es auch nicht um mehr als „wir sind hier“, aber das so aufgeputscht, dass man eben auch dort sein will.

Bei „Chardonnay & Purple Haze“ bröckelt das Ganze allerdings schon wieder. Plötzlich klingen die beiden Rapper aus dem Jahrgang 1982 wie zwei benommene Halbstarke, die mit ihrem Konsum angeben wollen, und man fragt sich, ob das ironisch gemeint ist. Ähnlich irritierend wirkt das Stück „Denk an dich“. Die australische Gastsängerin Kat Frankie schmachtet eine bittersüße Melodie, bevor sich dieser eigentlich intime Moment in Textzeilen über Handyvertragswechsel verliert. Hier wird besonders deutlich, dass sich das vermeintlich perfekte Duo in Sachen Lyrik stark unterscheidet. Wo Marteria oft kryptisch bleibt, sind Caspers Texte umso direkter. Beides greift zwar ineinander, aber so richtig rund will die Maschine nicht laufen.

Gut funktioniert dagegen die Hymne „Absturz“. „Höchste Zeit für einen Absturz, Leben ohne Sünde macht so kraftlos“, zeigen sich die beiden Ausnahmerapper wieder nostalgisch und beschreiben die Sehnsucht nach dem Crashen von WG-Parties. Das Romantisieren des verkaterten Sonntags gelingt besonders gut, weil dank Feine-Sahne-Fischfilet-Sänger Monchi noch ein Ticken mehr Emotionalität entsteht.

Wenn mit „2018 (Gratulation)“ der zehnte und letzte Song des gemeinsamen Albums läuft, kann der Zuhörer Casper und Marteria schließlich dreieinhalb Minuten dabei zuhören, wie sie sich selbst noch ein bisschen abfeiern. Es geht generell auf dem Album fast nur um Casper und Marteria, und das können sich zwei der größten und kreativsten Künstler der Szene natürlich auch herausnehmen. Das Problem mit der Erwartungshaltung hat sich dennoch bestätigt. Nicht dass „1982“ ein schlechtes Album wäre, aber am meisten Spaß haben an dieser Platte definitiv die Künstler selbst.